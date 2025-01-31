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TBMM Komisyonu Bebek Ölümlerini Araştırmak İçin İstanbul'da

TBMM Komisyonu Bebek Ölümlerini Araştırmak İçin İstanbul'da
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TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek özel sağlık kuruluşlarındaki bebek ölümlerini inceledi.

TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması, özel sağlık kuruluşlarının yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki uygulamalarının ve mevzuatın incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan'ın başkanlığında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Ziyarette İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, komisyona İstanbul'un genel sağlık işleyişi ve yenidoğan yoğun bakımlarla ilgili sunum yaptı.

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
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