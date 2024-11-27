Üye Girişi
Haberler
Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek

Putin, ilk kez bu kadar açık tehdit etti! Sözleri yaklaşan savaşın habercisi

 Genel Kurul'da gerginlik: 'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı

'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı

 Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor

Bir ilde daha başladı! Caddede, sokakta kamera ile takip ediliyorlar
Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz

Aileden Enes'in arkadaşına: Bunu söylersen seni koruruz

TBMM Komisyonu Bebek Ölümleri İçin Sağlık Bakanlığı'nı Dinleyecek

TBMM Komisyonu Bebek Ölümleri İçin Sağlık Bakanlığı'nı Dinleyecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, 5 Aralık'ta Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'nu dinleyecek. Komisyon, özel hastanelerdeki uygulamaları ve bebek ölümlerini masaya yatıracak.

(TBMM)- TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, 5 Aralık'ta Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'nu dinleyecek.

TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, çalışma takvimini belirlemek için AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. Komisyon, ilk olarak 5 Aralık Perşembe günü saat 13.00'te Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'nu çağıracak.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, "Özel hastanelere gidip baskın yapmak haberli ya da habersiz öyle bir şey bana çok akılcı gelmiyor" dedi. Ersoy, "Bir organize bir çetenin yaptıklarını tüm sağlık çalışanlarına atfedemeyiz, haksızlık olur. O yüzden, belki biraz bakış açısını da değiştirip bu konuda mükemmel çalışan doktorları da buraya davet etmemiz gerekir" diye konuştu. Ersoy, komisyonun yaptığı çalışmayla toplumun vicdanını rahatlatması gerektiğini vurguladı.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, komisyona, "neonatoloji uzmanları, anestezi ve reanimasyon uzmanları, SGK yetkilileri, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı"nın da hasta sevkleri konusunda nasıl bir yöntem izlediklerine dair bilgi vermesi gerektiğini söyledi.

"Tecrübesi az olanları yenidoğan servislerinde çalıştırılıyor"

Yılık "Yoğun bakımdaki hemşirelerin uzmanlıkları belli sertifikasyonlarla sağlanıyor ama hemşirelik haricinde yeni doğan hemşiresi olarak üniversitelerin yetiştirdiği alanlar yok. Dolayısıyla, sertifikasyon programlarıyla ya da yeni mezun arkadaşları, tecrübesi az olan arkadaşları buralarda görevlendirmek durumunda kalıyor hastaneler" diye konuştu.

"Engelli ve yaşlı grubuna yapılanları da masaya yatırmalıyız"

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ise konunun siyaset üstü olmadığını belirterek, 'sağlıkta dönüşüm programı' gibi, projelerin de ele alınması gerektiğini söyledi. Yaman, "Bu komisyonun adı yenidoğan çocuk engelli ve yaşlılarla ilgili. Sistemde kırılgan gruplara karşı bir zafiyet olduğu vurgusu var. Çağıracağımız kişilerde sadece yenidoğanla kısıtlı kalmayıp engelli ve yaşlı grubuna karşı onlara da yapılanları masaya yatırmalıyız" dedi.

"Sağlık Bakanlığı yetkililerini çağırdığımızda her şey dört dörtlük' diye anlatacaklar bize"

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Bizim yapacağımız iş şu an devam eden istismarları önleyebiliriz. Buraya Sağlık Bakanlığı yetkililerini çağırdığımız zaman 'her şey dört dörtlük, hiçbir eksiklik yok, denetimler süper' diye bize anlatacaklar. O zaman bebekler. niye öldü. Milyonlarca liralık kamu zararı neden oldu. Bunu nasıl öğreneceğiz. Bunu öğrenmek için habersiz denetim yapmak gerekiyor. Yasama kurumuyuz buna yetkimiz var" dedi.

Gergerlioğlu, "İddianameyi okuduğumuz zaman habersiz denetimlerin neden çok olduğu görülüyor ve buralardan bir yol açılmış, bir şeyler bulunmuş" diyerek, yenidoğan olaylarıyla beraber kapatılan özel hastanelerdeki sağlık çalışanlarının da lekelenmemesi için bu konunun da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

"Türk Neonatoloji Derneği'nin  raporunda çeteleşmenin izleri var"

CHP Komisyon Sözcüsü Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, habersiz denetimden önce süreçle ilgili bilgi, belge ve raporların görülmesi gerektiğini söyledi. Pala, "Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türk Neonatoloji Derneği'yle birlikte kendisi bir toplantı organize ediyorlar ve diyorlar ki, 'böyle bir sorun var biz habersiz denetim yapalım.' Türk Neonatoloji Derneği'nin yetkilileriyle Türkiye çapında örnek seçilerek bir habersiz denetim yapılıyor raporun sonucunda bugün konuştuğumuz çeteleşmenin bütün izi var ama o rapor bir türlü yürürlüğe konmuyor" dedi.

Pala, dava dosyasını talep ederek içeriğini takip etmeleri gerektiğini belirterek, SGK'nın 2016'dan bu yana sürdürmüş olduğu soruşturmaların ham raporlarını talep etti. Pala, Şafak Hastaneler grubuna açılmış 32 soruşturma olduğunu da belirterek, "O soruşturma belgelerinde de benzer bulgular ortaya konduğu halde neden bu hastanelerle ilgili işlem yapılmadığını sorgulamak gerekiyor" dedi.

Pala, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığını davet ederken sadece yenidoğanla ilgili olmayan raporları da isteyelim. Ben de şöyle bir bilgi var, 2016'daki bu raporda yenidoğan çetesine gelene kadar 12 tane konuda açılmış soruşturma var. Ben o raporlardaki yazılanlardan yola çıkarak habersiz denetim yapmaya pek ihtiyaç duyacak kanısında değilim, çünkü, bundan daha fazla bulgu bulmamızın olduğunu düşünmüyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Kadın muhabir dünyayı uykusuz bırakan haberi böyle verdi
img

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak itiraf
img

Rusya tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Artvin okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe Artvin'de okul yok mu (Artvin Valiliği Açıklaması)? Liverpool Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Liverpool Real Madrid geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Tabii Spor Digiturk'te var mı, kaçıncı kanalda? Liverpool Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Liverpool Real Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı! PSV Shakhtar Donetsk CANLI izle! (ŞİFRESİZ) PSV Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Monaco Benfica CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Monaco Benfica maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Mauro Icardi avukatı kim, avukatı ile sevgili mi oldu (Angela Burgos)? TRT Spor canlı izle! MONACO BENFİCA maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Liverpool Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Debrecen nerede, hangi ülkede? Beşiktaş Maccabi Tel Aviv muhtemel 11'leri açıklandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.