TBMM Komisyonu Bebek Ölümleri İçin Sağlık Bakanlığı'nı Dinleyecek

(TBMM)- TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, 5 Aralık'ta Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'nu dinleyecek.

TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, çalışma takvimini belirlemek için AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. Komisyon, ilk olarak 5 Aralık Perşembe günü saat 13.00'te Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'nu çağıracak.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, "Özel hastanelere gidip baskın yapmak haberli ya da habersiz öyle bir şey bana çok akılcı gelmiyor" dedi. Ersoy, "Bir organize bir çetenin yaptıklarını tüm sağlık çalışanlarına atfedemeyiz, haksızlık olur. O yüzden, belki biraz bakış açısını da değiştirip bu konuda mükemmel çalışan doktorları da buraya davet etmemiz gerekir" diye konuştu. Ersoy, komisyonun yaptığı çalışmayla toplumun vicdanını rahatlatması gerektiğini vurguladı.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, komisyona, "neonatoloji uzmanları, anestezi ve reanimasyon uzmanları, SGK yetkilileri, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı"nın da hasta sevkleri konusunda nasıl bir yöntem izlediklerine dair bilgi vermesi gerektiğini söyledi.

"Tecrübesi az olanları yenidoğan servislerinde çalıştırılıyor"

Yılık "Yoğun bakımdaki hemşirelerin uzmanlıkları belli sertifikasyonlarla sağlanıyor ama hemşirelik haricinde yeni doğan hemşiresi olarak üniversitelerin yetiştirdiği alanlar yok. Dolayısıyla, sertifikasyon programlarıyla ya da yeni mezun arkadaşları, tecrübesi az olan arkadaşları buralarda görevlendirmek durumunda kalıyor hastaneler" diye konuştu.

"Engelli ve yaşlı grubuna yapılanları da masaya yatırmalıyız"

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ise konunun siyaset üstü olmadığını belirterek, 'sağlıkta dönüşüm programı' gibi, projelerin de ele alınması gerektiğini söyledi. Yaman, "Bu komisyonun adı yenidoğan çocuk engelli ve yaşlılarla ilgili. Sistemde kırılgan gruplara karşı bir zafiyet olduğu vurgusu var. Çağıracağımız kişilerde sadece yenidoğanla kısıtlı kalmayıp engelli ve yaşlı grubuna karşı onlara da yapılanları masaya yatırmalıyız" dedi.

"Sağlık Bakanlığı yetkililerini çağırdığımızda her şey dört dörtlük' diye anlatacaklar bize"

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Bizim yapacağımız iş şu an devam eden istismarları önleyebiliriz. Buraya Sağlık Bakanlığı yetkililerini çağırdığımız zaman 'her şey dört dörtlük, hiçbir eksiklik yok, denetimler süper' diye bize anlatacaklar. O zaman bebekler. niye öldü. Milyonlarca liralık kamu zararı neden oldu. Bunu nasıl öğreneceğiz. Bunu öğrenmek için habersiz denetim yapmak gerekiyor. Yasama kurumuyuz buna yetkimiz var" dedi.

Gergerlioğlu, "İddianameyi okuduğumuz zaman habersiz denetimlerin neden çok olduğu görülüyor ve buralardan bir yol açılmış, bir şeyler bulunmuş" diyerek, yenidoğan olaylarıyla beraber kapatılan özel hastanelerdeki sağlık çalışanlarının da lekelenmemesi için bu konunun da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

"Türk Neonatoloji Derneği'nin raporunda çeteleşmenin izleri var"

CHP Komisyon Sözcüsü Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, habersiz denetimden önce süreçle ilgili bilgi, belge ve raporların görülmesi gerektiğini söyledi. Pala, "Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türk Neonatoloji Derneği'yle birlikte kendisi bir toplantı organize ediyorlar ve diyorlar ki, 'böyle bir sorun var biz habersiz denetim yapalım.' Türk Neonatoloji Derneği'nin yetkilileriyle Türkiye çapında örnek seçilerek bir habersiz denetim yapılıyor raporun sonucunda bugün konuştuğumuz çeteleşmenin bütün izi var ama o rapor bir türlü yürürlüğe konmuyor" dedi.

Pala, dava dosyasını talep ederek içeriğini takip etmeleri gerektiğini belirterek, SGK'nın 2016'dan bu yana sürdürmüş olduğu soruşturmaların ham raporlarını talep etti. Pala, Şafak Hastaneler grubuna açılmış 32 soruşturma olduğunu da belirterek, "O soruşturma belgelerinde de benzer bulgular ortaya konduğu halde neden bu hastanelerle ilgili işlem yapılmadığını sorgulamak gerekiyor" dedi.

Pala, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığını davet ederken sadece yenidoğanla ilgili olmayan raporları da isteyelim. Ben de şöyle bir bilgi var, 2016'daki bu raporda yenidoğan çetesine gelene kadar 12 tane konuda açılmış soruşturma var. Ben o raporlardaki yazılanlardan yola çıkarak habersiz denetim yapmaya pek ihtiyaç duyacak kanısında değilim, çünkü, bundan daha fazla bulgu bulmamızın olduğunu düşünmüyorum."