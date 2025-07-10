TBMM Komisyonları Yaz Tatilinde de Çalışacak

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bazı komisyonların tatilde ve aravermede bulunduğu süre boyunca da çalışmaya devam edeceği kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) bazı komisyonların tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonu, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu, Dışişleri Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Anayasa Komisyonu'nun TBMM'nin tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışabilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlar, Genel Kurul'un 8 Temmuz'da yapılan 106'ncı birleşiminde alındı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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