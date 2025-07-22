TBMM Komisyonları Tatilde Çalışmaya Devam Edecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'deki bazı komisyonların tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışmasını onaylayan karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Sanayi, Ticaret, Enerji, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Dijital Mecralar Komisyonları, tatil boyunca faaliyet gösterecek.

TBMM'deki bazı komisyonların tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Dijital Mecralar Komisyonu'nun TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlar, Genel Kurul'un 20 Temmuz'da yapılan 113'üncü birleşiminde alındı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
Maydonoz Döner'in kuruluş nedeni ortaya çıktı: FETÖ ile iltisaklı ailelere destek

Maydonoz Döner'in kuruluş sebebi ortaya çıktı! Şok eden plan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lucas Torreira kendisini Galatasaray'a getiren futbolcuyu itiraf etti

Kendisini Galatasaray'a getiren futbolcuyu itiraf etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.