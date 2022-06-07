TBMM KİT Komisyonunda Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığı AŞ'nin 2019 ve 2020 yılı hesapları görüşüldü - Haberler

TBMM KİT Komisyonunda Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığı AŞ'nin 2019 ve 2020 yılı hesapları görüşüldü Komisyon üyeleri Komisyon başkanının açılış konuşması TBMM KİT Komisyonu toplandı TBMM - TBMM KİT Komisyonunda Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığı AŞ'nin 2019 ve 2020 yılı hesapları görüşüldü. Komisyon üyeleri Komisyon başkanının açılış konuşması TBMM KİT Komisyonu toplandı TBMM - TBMM KİT Komisyonunda Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığı AŞ'nin 2019 ve 2020 yılı hesapları görüşüldü. AA / Sıtkı İlanbey - Güncel Güncel Haberler

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