TBMM Kit Komisyonu'nda 'Trt'nin Bandrol Ücretlerindeki Artış' Tartışma Yarattı... Atila Sertel: "Milletin Sırtına Kambur Olmuşsunuz" - Haberler

TBMM KİT Komisyonu'nda, TRT'nin bandrol ücretlerine yapılan artış tartışma yarattı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın "TRT'nin kamu paylarından yararlanması son derece anlamlı, son derece makul" açıklamasına tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, 2004-2020 yılları arasında halkın cebinden TRT'ye 10 milyar 800 milyon dolar çıktığını belirterek, "Siz halkın cebine elinizi sokmuşsunuz, milletin sırtına kambur olmuşsunuz" dedi.

TBMM KİT Komisyonu'nda, önceki gün TRT'nin 2019 ve 2020 yılı bilanço ve hesapları görüşüldü. Görüşmelerde TRT'nin bandrol ücretlerine yüzde 50 ila yüzde 100 arasında yapılan artış tartışma konusu oldu. CHP'li komisyon üyelerinin bandrol ücretlerindeki artışa ilişkin eleştirilerini cevaplayan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, kamu paylarından yararlandıkları oranların son derece makul olduğunu ileri sürdü.

"TRT'NİN KAMU FONUNDAN DESTEKLENMESİ GEREKİYOR"

'TRT'nin gelirlerinin çok olduğu, kamu paylarından da acayip bir şekilde yararlandığı, bu paraları ise harman savurduğu' yaklaşımının doğru olmadığını savunan Sobacı, şunları söyledi:

"Bu Avrupa Yayın Birliği'nin hazırladığı bir tablo 2020 yılına ait. Bu tabloya göre kamu yayıncılarının kamu kaynaklı gelirlerinin Gayri Safi Milli Hasıla'ya göre sıralaması. Türkiye aldığı kamu payı itibarıyla 43 ülke arasında 36'ncı sırada. Sondan 7'nci yani. Elektrik faturalarının kaldırılması siyasi iradedir. Elbette saygı duymamız gerekiyor. Şimdi bu sıralamaya 2022 yılı itibarıyla bir daha baksalar; biz belki de ülke sıralamalarında sonuncu olacağız. Dolayısıyla TRT'nin gelirlerinin çok olduğu, kamu paylarından da acayip bir şekilde yararlandığı, payları harman savurduğu yaklaşımını bu tablo yalanlıyor. Bu tabloyu ben hazırlamadım. TRT'nin sıfatı niye kamu yayıncısı? Eğer ben bandrol geliri almayacaksam, ben elektrik payı almayacaksam, kamu fonundan desteklenmeyeceksem benim adım niye kamu yayıncısı? Bu bizim en önemli ayrıcalıklarımızdan biri. Aksi takdirde özel sektördeki bir yayın kuruluşu gibi olurum. TRT'nin kamu paylarından yararlanması son derece anlamlı. Son derece makul. ve uluslararası karşılaştırmalara baktığınızda da gayet normal olan bir uygulamadır. Bu çerçevede baktığınızda TRT'nin mutlaka kamu fonundan desteklenmesi gerekiyor. Çünkü biz reytingleri hesaba katmadan kamu yayıncılığı yapmak zorundayız."

"17 YILDA 10.8 MİLYAR DOLAR ALINDI"

2004 ile 2020 yılları arasında halktan kesilen paralarla TRT'nin kasasına 10 milyar 800 milyon dolar paranın gittiğini açıklayan CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel ise şöyle konuştu:

"Bu tutarın karşılığı 180 milyar. Yani eski parayla 180 katrilyon lira para çekmişsiniz siz halkın cebinden, 180 katrilyon lira. Bu gelirlerin sadece 684 milyon doları reklamdan. Yani on yedi yıllık gelirlerin sadece yüzde 6,3 reklamdan; kalan gelirlerin yüzde 82'si elektrik payı ve bandrol gelirlerinden. 2004 yılından bu yana TRT'nin toplam gelirleri içindeki ilan reklam ve diğer gelirlerini hesapladık. Kurumun toplam gelirleri içerisindeki payı sadece yüzde 12. Yani siz reklamlardan ilanlardan para kazanamıyorsunuz. O çok övdüğünüz dizi filmlerden, satışlardan para kazanamıyorsunuz. Siz halkın cebine elinizi sokmuşsunuz, milletin sırtına kambur olmuşsunuz. Kamusal hazır kaynaklar nedeniyle TRT ilan ve reklam gelirlerini umursamıyorsunuz. Sizin TRT ilan ve reklam gelirlerini umursamadığınız bu tablodan anlaşılıyor."

"HER AİLENEN CEBİNDEN 8 BİN LİRA TRT'YE"

Gelir durumu fark etmeksizin son 17 yılda Türkiye'deki her ailenin cebinden 8 bin lira para çıktığını söyleyen Sertel, şöyle devam etti:

"4 kişilik bir aile, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT'sine 8 bin lira para ödemiş, on yedi yılda 8 bin lira, her aile ödemiş. Bunun içinde asgari ücretlinin altında olan işsiz olan, iş arayan, sosyal yardımlardan yararlanan gariban herkes var ve AKP'nin TRT'sine ortalama 8 bin lira cebinden para ödemiş. Şu anda TRT bandrol ücretleri de arttırıldı. TRT soyguna devam ediyor. AKP tek adam yönetiminde, cep telefonunda yüzde 10'dan 12'ye çıkarıldı. Cep telefonu alan bir genç 10 bin liralık bir telefon alsa yüzde 10'unu size veriyordu, şimdi yüzde 12'sini size verecek. Her telefon başına bin 200 lirasını size verecek. Radyolu kulaklıklarda, radyolu koşu bandı ve benzerlerinde yüzde 8'den 14'e çıkardınız, neredeyse 2 katına varan bir bandrol artışı yaptınız. Tablet ve bilgisayarlarda yüzde 2'den 4'e çıkardınız. Bakın, Türkiye'de en önemli hadise tablet ve bilgisayardır ve çocuklarımız için ailelerin ceplerinden biriktirip almaya çalıştıkları tablet ve bilgisayarda TRT'nin payı yüzde 100 arttırılmış vaziyettedir. Yani yazık günah, insanların sırtına bindiniz, inmiyorsunuz ve inmeyeceksiniz ama halk sizi öyle bir indirecek ki göreceksiniz."

ANKA / Güncel