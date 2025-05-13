TBMM Kit Komisyonu... Eüaş Genel Müdürü Benli: "Suriye'ye Şirketler Aracılığıyla Elektrik İhraç Ediliyor"

(TBMM) - TBMM KİT Komisyonu'nda, Elektrik Üretim A.Ş.'nin (EÜAŞ) Sayıştay raporları ve önerileri görüşüldü. Komisyonda sunum yapan EÜAŞ Genel Müdürü Zafer Benli, Suriye elektrik enerjisi ihraç edildiğini belirterek, "Doğrudan bir ihracat söz konusu değil. Şirketler aracılığıyla yapılıyor bunlar. Üç ayrı şirket var şu an Suriye'ye ihracat yapan. Satış miktarları önemli tabi burada çünkü asıl konu Türkiye'nin arz güvenliğine, Avrupa'nın elektriğine zarar verip vermediği konusundaydı" dedi.

TBMM KİT Komisyonu, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplanarak denetim kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin bilançolarını görüşüyor. Komisyonda, bugün Elektrik Üretim A.Ş.'nin (EÜAŞ) 2021-2022 yıllarını kapsayan Sayıştay raporları ve önerileri görüşüldü.

Komisyon Başkanı Savaş, kurumun görüşmelerine başlamadan önce, 13 Mayıs 2014'te Soma'daki maden faciasında yaşamını yitiren 301 madenciyi anarak Allah'tan rahmet diledi.

EÜAŞ Genel Müdürü Zafer Benli, EÜAŞ'ın bünyesinde bulunan elektrik üretim tesisleri ve maden sahalarına ilişkin bilgi vererek, bu tesislerde işletme, bakım-onarım, rehabilitasyon ve modernizasyon faaliyetlerini etkin bir şekilde yürüttüklerini belirtti. 2025 Mart ayı sonu itibarıyla EÜAŞ'ın toplamda 45 hidrolik, 10 termik ve 2 rüzgar santraline sahip olduğunu kaydeden Benli, "Teşekkülümüzün sermayesi 42.6 milyar lira olup, yaklaşık 10 bin personel bile istihdama büyük bir katkısı olmaktadır" dedi. Benli, EÜAŞ'ın elektrik üretimine ilişkin şu bilgileri verdi:

"EÜAŞ olarak son 4-5 yılda küresel ölçekte yaşanan olumsuz gelişmelerin ülkemize yansımaları karşısında vatandaşlarımızın ve sanayimizin kesintisiz elektrik ihtiyacını uygun fiyatlarla karşılamak adına önemli bir görev üsteliyor.

Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesine yayılan organizasyon yapımız, sağladığımız istihdam ve üretim kapasitesi, yaklaşımımız ve enerji arz güvenliğine sunduğumuz katkılar EÜAŞ'ı sektörde ayrıcalıklı bir konuma taşımaktadır. Elektrik üretimimizde yüzde 68 oranına ulaşan yenilenebilir enerji payı ise bu ayrıcalıklı durumu daha da pekiştirmektedir.

EÜAŞ, portföyünde yer alan üretim santrallerinde ürettiği elektrik enerjisinin yanı sıra kamu adına elektrik enerjisi alım yükümlülükleri kapsamında almış olduğu elektrik enerjisini başta elektrik dağıtım ve görevli tedarik satış şirketleri olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bazı ilgili ve ilişkili kuruluşlarına, mevcut sözleşmeler kapsamındaki müşterilere ve serbest piyasaya satmaktadır. Ayrıca Suriye'ye de elektrik enerjisi ihraç etmektedir.

Bu çerçevede 2024 yılı itibarıyla 21 bin 717 megawatt olan kurulu gücümüzle Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yüzde 19'unu tek başımıza temsil ettik. Aynı yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz 55 milyar kilowatlık üretimle ülke genelindeki elektrik üretiminin de yüzde 16'sına katkı sunuyor. Operasyonel kabiliyetimiz yalnızca üretimle sınırlı kalmamış 98 milyar kilowatt enerji alımı, 151,2 milyar kilowatt saat enerji satışı ticaret hacimlerine ulaşılmıştır."

"C santralini yaptığımızda A santralini tamamen devreden çıkaracağız"

Santrallerdeki bakım yönetimi uygulamalarını geliştirecek yerli imkanlarla santral teknolojileri geliştirmeye odaklanacak yeni ve yenilenebilir elektrik üretim teknolojilerini mevcut santrallere entegre etmeye başlayacaklarını kaydeden Benli, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda yaklaşık 35 yıldır faaliyette bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamak üzere olan 1350 MW kurulu güçteki İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim A Santralinin, mevcut saha avantajlarında kullanmak suretiyle 900 megawatt korur güce ve minimum net yüzde 62 kombine çevrim verimine sahip ilave üniteler kurarak kapasite artışına gidilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Mevcut A santrali şu anda ülke arz güvenliği açısından sıcak yedek olarak tutuluyor ve yılın ancak belli dönemlerinde, arz güvenliğinde sıkıntı yaşanıldığı anlarda devreye giriyor. Çok maliyetli bir santral. Şu andaki fiili verim yüzde 34'ler civarında. B santral ise genel olarak çalışmaya devam etmekte ve fiili verimliği yüzde 53'ler civarında. Yeni projeyi yani C santralini yaptığımızda A santralini tamamen devreden çıkaracağız. B santralini ise sıcak yedek olarak tutacağız ve mümkün olduğunca işletmeyeceğiz. Yeni C santrali, ortalama yüzde 62-65 arasında bir verimliğe sahip.

Teşekkülümüzce Ankara sınırları içerisinde 2023 yılında bir jeneratör fabrikrasında kurulmuş olup, ihtiyaç duyulan santrallerimizin jeneratör sargıları kendi imkanlarımızla üretilmeye başlandı. Alaçatı Rüzgar Enerji Santrali'nde yerli, milli rüzgar türbinleri kurulması için ASELSAN'la birlikte yürütülen proje kapsamında ilk türbin için yüzde 65, en az yüzde 80 yerlilik oranına sahip rüzgar türbinlerinin üretilerek devreye alınması için de çalışmalara devam edilirken, türbinler bu yıl içerisinde devreye alınacak.

Afşin Elbistan B Termik Santrali yardımcı yakıt sistemlerinin doğal gaza dönüşümü işi, kendi personelimiz ve imkanlarımızla, tümüyle yerli ve milli imalat yapılarak tamamlanmıştır. 2025 yılı güncel yakıt fiyatları baz alındığında doğal gaz dönüşümü sayesinde sıvı yakıt kullanımında yıllık yüzde 65 tasarruf sağlanacaktır. Ayrıca doğal gaz emisyon değerlerinin sıvı yakıt emisyon değerlerinin oranına çok daha düşük olması nedeniyle santralin çevreye daha duyarlı hale getirilmesi sağlanmıştır."

"Doğrudan bir ihracat söz konusu değil"

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Benli, Suriye'ye elektrik ihracatına ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:

"Doğrudan bir ihracat söz konusu değil. Şirketler aracılığıyla yapılıyor bunlar. Üç ayrı şirket var şu an Suriye'ye ihracat yapan. Satış miktarları önemli tabi burada çünkü Türkiye'nin arz güvenliğine, Avrupa'nın elektriğine zarar verip vermediği konusundaydı."