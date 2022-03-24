TBMM KEFEK Başkanı Aksal, kadına şiddetin siyaset üstü konu olduğunu belirtti

EDİRNE (AA) - Tbmm Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF) Başkanı Şakir Gürel ve beraberindeki heyet ile TBMM'de bir araya geldi.

Aksal, görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, kadına yönelik şiddetin önlenmesini hedefleyen maddeler içeren kanun teklifinin Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda görüşmelerini tamamladıklarını belirtti.

Şiddetin bireyleri, toplumları ve tüm canlıları etkileyen küresel bir sorun olduğunu aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Şiddetin yaygın biçimlerinden biri olan kadına yönelik şiddet ise Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bir insanlık suçudur. Kadına şiddet siyaset üstü bir konudur. Bu bilinçle devlet, hükümet, toplum, sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar, iş dünyası ve medya birlikteliği ile topyekün bir mücadele gerektirir. Günümüzde sosyal medya başta olmak üzere medya sektörü bu anlamda çok kritik bir noktadadır. Kadının her alanda güçlenmesi bizim için vazgeçilmez bir nokta iken hayatımızın her anında etkiye sahip medyada görülecek hassasiyet, gerek kadına şiddetin önlenmesinde gerekse kadının güçlenmesinde etkin ve hızlı bir adım olacaktır. Bu anlamda medya dilinin ehemmiyeti ve bilinciyle daha hassas davranmak, bu mücadeleye katkıda bulunmak elzemdir.'"