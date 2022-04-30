TBMM KEFEK Başkanı Aksal'dan şehit ailesine ziyaret

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, şehit özel harekat polisi Ahmet Can'ın ailesini ziyaret etti.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Can'ın ailesiyle iftarda bir araya geldiğini belirtti.

Can'ın 22 Temmuz 2016'da Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olduğunu ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Ülkenin huzur ve düzenine kast eden her türlü iç ve dış güçlere karşı mücadelemiz devam edecek. Bu topraklarda tarih boyunca birçok bağımsızlık mücadelesi verildi, canlar feda edildi. Ecdadın vatan aşkı o gün olduğu gibi bugün de yüreklerde.

Hainler bilmeli ki bu vatanın evlatları onlara göz açtırmayacak, kökünü kazıyacak. Şehit özel harekat polisimiz Ahmet Can vesilesi ile tüm kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Mekanları cennet makamları ali olsun."