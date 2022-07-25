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TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Aile Destek Programı'nın detaylarını paylaştı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Aile Destek Programı'nın detaylarını paylaştı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Aile Destek Programı" ile ilgili detayları paylaştı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Aile Destek Programı" ile ilgili detayları paylaştı.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan programa başvuruların E-Devlet üzerinden kolayca yapılabileceğini belirtti.

Aksal, şunları kaydetti:

"E-Devlet üzerinden kolayca başvuru yapabilmek için bakanlığımızın yönlendirici ve detaylı görsellerine kolayca ulaşılabilir, hızlı ve rahat bir şekilde başvuru yapılabilir. Programa başvurmak isteyen vatandaşlarımız içerisinden aktif çalışmakta olanlar, genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3'ünden az olması koşuluyla, özel sektör çalışanları esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanlar faydalanabilecektir. Emekli vatandaşlarımız ise genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3'ünden az olması koşuluyla, SSK emeklileri BAĞKUR emeklileri Emekli Sandığı emeklileri SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri faydalanabilecektir."

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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