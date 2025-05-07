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TBMM Kartalkaya Otel Yangını Araştırma Komisyonu'nun Süresi Uzatıldı

TBMM Kartalkaya Otel Yangını Araştırma Komisyonu'nun Süresi Uzatıldı
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TBMM Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, araştırmaların üç ay içinde tamamlanamaması nedeniyle bir ay daha çalışma süresini uzattı.

(TBMM) - TBMM Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun çalışma süresi, araştırmaları üç ay içinde bitirilemediği için bir ay daha uzatıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün, komisyon üyelerinin ortak kararıyla 18 Şubat 2025'te çalışmalarına başlayan TBMM Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun çalışma süresi, araştırmaları üç ay içinde bitirilemediği gerekçesiyle bir ay uzatıldı.

Çalışmalarına 18 Şubat 2025'te başlayan başlayan Bolu Kartalkaya mevkiinde bulunan bir otelde meydana gelen yangın faciasının tüm boyutlarıyla araştırılarak ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun 30 Nisan'daki toplantısında aldığı karar gereğince çalışma süresi 13 Mayıs tarihinde geçerli olmak üzere bir ay uzatıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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