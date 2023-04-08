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TBMM kararları Resmi Gazete'de

TBMM kararları Resmi Gazete'de

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TBMM Genel Kurulunda, boş bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Kişisel Verileri Koruma Kuruluna (KVKK) birer üye seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulunda, boş bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Kişisel Verileri Koruma Kuruluna ( Kvkk ) birer üye seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TBMM Genel Kurulu'nda boş bulunan RTÜK ve Kvkk'ye, 6 Nisan'da birer üye seçimi yapıldı.

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi uyarınca, CHP grubuna düşen bir üyelik için TBMM Genel Kurulu'nun 6 Nisan'daki 86'ncı birleşiminde yapılan oylamada Tuncay Keser'in, RTÜK üyesi olması kararlaştırıldı.

TBMM Genel Kurulu'nun aynı birleşiminde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 21'inci maddesine göre, Kvkk'de boş bulunan bir üyelik için yapılan seçimin sonucunda da Cennet Alas Şekerbay, KVKK üyeliğine seçildi.

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Ömer Olcay - Güncel

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu KVKK Güncel Haberler

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