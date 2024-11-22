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TBMM Kadınlara Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komisyonu Üyeleri Belirlendi

TBMM Kadınlara Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komisyonu Üyeleri Belirlendi
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TBMM Kadınlara Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi Araştırma Komisyonu başkan, başkanvekili, sözcü, katip ve üyelerini seçti. AK Parti ve MHP'den pek çok milletvekili bu komisyonda görev alacak.

(ANKARA) - TBMM Kadınlara Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi Araştırma Komisyonu'na başkan, başkanvekili, sözcü, katip ile üye seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu başkan, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut sözcü, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora katip oldu.

Komisyon üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Antalya Milletvekili Aliye Çoşar, Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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