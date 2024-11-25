TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu İçişleri Bakanlığı'nı Ziyaret Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde İçişlerini Bakanlığını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Komisyon Başkanı Çiğdem Erdoğan ile üyeler Tuba Vural Çokal, Sema Silkin Ün, Elif Esen, Ayşe Böhürler, Suna Kepoğlu Ataman, Seda Gören Bölük ve Şenol Sunat'a Bakanlık olarak kadına karşı şiddetle mücadelelerini anlattıklarını belirtti.

Kadınlara kalkan elleri indirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Yerlikaya, "Bu konu, bizim için amasız, fakatsız en hassas olduğumuz konuların başında geliyor. Kadınlara yönelik her türlü şiddeti, olumsuz tavır ve davranışı, sadece o kadının şahsına değil, milletimize, devletimize ve binlerce yıldır sahip olduğumuz değerlerimize de yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kades verileri

Yerlikaya paylaşımında, Kadın Acil Destek Uygulaması'na ( Kades ) yönelik verilere de yer verdi.

Buna göre, 1 Ocak-31 Ekim'de KADES, 7 milyon 365 bin 755 kez indirildi.

Uygulama üzerinden 377 bin 526 ihbar alındı, bunlardan 246 bin 325'i asıllı, 131 bin 201'i de asılsız çıktı.

Ayrıca 112 acil çağrı merkezlerine kadına yönelik şiddetle ilgili 289 bin 304 ihbar geldi.