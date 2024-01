TBMM İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı

Avrupalı müttefikler, TBMM'nin İsveç'in NATO'ya katılımına onay vermesini memnuniyetle karşıladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda TBMM'de onaylanan kararın İsveç'i NATO'ya bir adım daha yaklaştırdığını belirterek, " İsveç'in katılımı Avrupa'nın güvenliğini güçlendirecek ve AB-NATO işbirliğini artıracaktır. Bundan sonraki adımları sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ise X paylaşımında, ülkesinin TBMM'nin kararını memnuniyetle karşıladığını bildirerek, İsveç'in İttifak'a katılımı yolunda önemli bir adım atıldığını vurguladı.

Avrupa'nın güvenliğinin kolektif bir çaba olduğunu kaydeden Lahbib, " İsveç'in NATO'ya katılmasıyla Avrupa daha güvenli ve ittifakımız daha güçlü hale gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen de X'teki paylaşımında TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasından "büyük memnuniyet" duyduğunu belirterek, " İsveç'in NATO'da yer alması ittifakı ve İskandinav bölgesinin güvenliğini güçlendirecektir. Süreç henüz tamamlanmadı ancak İsveç'in üyeliğini çok yakında kutlamayı bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas ise sosyal medya paylaşımında, söz konusu kararın İsveç'in 32. NATO müttefiki olması açısından önemli olduğunun altını çizerken, Cumhurbaşkanı Alar Karis de "ABD/Transatlantik güvenliğini artırmaya ve Baltık Denizi'ni bir NATO denizi haline getirmeye önemli ölçüde yaklaştık. Şimdi tüm gözler Macaristan'da ve herkes İsveç'in bir an önce katılmasını bekliyor." yorumunu yaptı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, paylaşımında "Vilnius'taki NATO zirvesinde varılan anlaşmaların aşamalı olarak uygulamaya konulduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. İsveç'in NATO üyeliği daha güvenli bir Baltık Denizi bölgesi ve daha güçlü bir ittifak için önemli bir adım olacaktır." sözlerine yer verdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ise sosyal medya hesabından TBMM kararından mutluluk duyduğunu paylaşarak, " İsveç'in üyeliği Baltık Denizi bölgesinde güvenliği artıracak ve tüm ittifakı daha güçlü hale getirecektir. İsveç'in üyeliğiyle Finlandiya'nın üyeliği de tamamlanmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Eski Finlandiya Başbakanı ve Cumhurbaşkanı adayı Alexander Stubb ise "Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onayladığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Macaristan'ın onayının ardından ittifakımız her zamankinden daha güçlü olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics de X hesabından "TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasıyla Ankara'dan uzun zamandır beklenen harika bir haber geldi. Bu, tüm ittifakı ve bölgesel güvenliği güçlendirecektir. Umarım Macaristan da yakında aynı şeyi yapar ve nihayet NATO'nun 32. üyesine sahip oluruz." paylaşımı yaptı.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ise X paylaşımında İsveç'in katılımıyla NATO'da oluşacak İskandinav bölgesinin ortak güvenliği güçlendireceğine vurgu yaptı.

NATO'dan Macaristan'a çağrı

NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Michal Szczerba, X mesajında, destekleri dolayısıyla NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonuna teşekkürlerini ileterek, "Macaristan Ulusal Meclisindeki meslektaşlarıma katılım sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasına yardımcı olmaları çağrımı yineliyorum." ifadelerine yer verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yazılı açıklamasında TBMM'nin kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, onay sürecini en kısa sürede tamamlayacağı konusunda Macaristan'a güvendiğini ifade etti.

Stoltenberg, "Tüm NATO müttefikleri Vilnius'ta yapılan zirvede İsveç'i ittifakımıza katılmaya davet etme konusunda mutabık kaldı ve İsveç taahhütlerini yerine getirdi. İsveç'in üyeliği NATO'yu daha güçlü ve hepimizi daha güvenli kılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.