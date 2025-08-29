TBMM, İsrail'in Gazze Saldırısını Görüşmek Üzere Olağanüstü Toplantı Düzenledi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili görüşmek üzere, TBMM Başkanı Numan Kurtumuş'un başkanlığında toplandı. Genel kurul Salonu'nun çoğunluğunun dolduğu olağanüstü toplantıyı, localardan tek izleyen eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu.

TBMM Genel Kurulu, CHP'nin çağrısı üzerine, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Anayasa ve İç Tüzük'ün ilgili maddeleri uyarınca, "İsrail'in Gazze Saldırısı, Filistin Halkına Yaptığı Soykırım ve Zulu¨m ile Kıtlık Politikaları ve Bölgede Var Olan Gu¨ncel Duruma İlişkin TBMM'nin Bilgilendirilmesi" konulu olağanu¨stu¨ toplantı çağrı tezkeresi uyarınca bir araya geldi. Toplantı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasıyla başladı. Kurtulmuş'un ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Toplantı başlamadan önce Meclis Başkanlığı tarafından Filistin'i sembolize eden ve üzerinde Türk bayrağının da olduğu atkılar vekillerin oturduğu koltuklara dağıtıldı. Vekillerin çoğunluğu atkıları boyunlarına taktı. Özgür Özel ve Devlet Bahçeli de konuşmaları boyunlarında atkıyla izledi. DEM Parti'li birkaç vekil dışında ise atkı takan olmadı.

Olağanüstü toplantı için Genel Kurul Salonu'na ilk gelen Genel Başkan Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli'nin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel Genel Kurul Salonu'na girdi. Özgür Özel, Devlet Bahçeli ve Müsavat Dervişoğlu ile tokalaştı.

Milletvekillerinin çoğunluğunun olağanüstü toplantıya katıldığı gözlendi. Olağanüstü toplantıyı localardan izleyen tek kişi ise Ahmet Davutoğlu oldu. Genel Kurul olağanüstü toplantısı öncesi Gazze ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Ahmet Davutoğlu toplantıyı locadan izledi.