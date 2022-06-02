TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Hollanda'da ayrımcılıkla ilgili incelemelerde bulundu - Haberler

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde 2021'de kurulan Avrupa'da İslamofobi ve Irkçılıkla Mücadele Alt Komisyonu, Hollanda'nın başkenti Lahey'de faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşları (STK) ve Hollandalı yetkililerle bir araya geldi.

Hollanda'daki İslamofobi, ayrımcılık ve ırkçılık konularında incelemelerde bulunan heyette, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ve Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli yer aldı.

Komisyon Başkanı Çavuşoğlu, heyetin Hollanda'daki temaslarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Hollanda'da İslamofobi ve ırkçılık tablosunun Avrupa'nın geneliyle benzerlik gösterdiği ve kötü durumda olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Avrupa'da ırkçılığın yükseldiğini, İslamofobik eylemlerin ve saldırıların arttığını gördük. Bunun Müslüman toplum için tehdit oluşturduğuna şahitlik ettik. Hollanda ve Avrupa'daki ayrımcılığın yükselişinin sadece Müslümanlar için değil diğer etnik ve dini azınlıklar için de tehdit oluşturduğunu gördük."

Merkez partilerin, oy kaygısı nedeniyle aşırı sağcı partilerin söylemlerini kullandığını dile getiren Çavuşoğlu, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisinin (PVV) seçim beyannamesinde camilerin yasaklanması, "Hollanda'nın İslam'dan Arındırılması Bakanlığı"nın kurulması gibi vaatlerin yer aldığını belirtti.

Medyadaki hakim dilin objektiflikten uzaklaştığına işaret eden Çavuşoğlu, "Kişisel suçların dahi Müslümanlığa mal eden bir dilin kullanıldığını gördük." dedi.

Çavuşoğlu, medyanın İslam'a karşı önyargılı diline, kamu haber ajansı NOS'un seçim öncesindeki bir anketinde Hollandalıların neyden endişe duyduğuna ilişkin sorunun şıklarına İslam cevabını koymasını örnek gösterdi.

Çavuşoğlu, sivil toplum alanında "Pegida ve benzeri grupların, Müslümanların özgürce yaşamasını ve ibadetlerini yerine getirmesini engelleyecek kamuoyu oluşturmasına göz yumulduğunu gördük." dedi.

Türk camilerine yönelik gizli rapor sızdırıldı

Hollanda'da Adalet ve Güvenlik Bakanlığına bağlı çalışan Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörlüğünün (NCTV) seçim öncesinde Türk camileriyle ilgili teyit edilmemiş ve yetkili uzmanlarca onaylanmamış bir raporu kamuoyuna sızdırıldığını belirten Çavuşoğlu, "Sızdırılan raporda, Hollanda Diyanet Vakfına bağlı camilerin cihatçı gruplarla iş birliği içinde olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialarla toplumun manipüle edildiğini gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, raporun ülkede korku iklimi oluşturmayı amaçlandığını ifade etti.

Hollanda'daki vergi kurumlarının kullandıkları algoritmaların çifte vatandaşlığı olanları, cami ve derneklere bağış ve yardımda bulunanları finansal kara listeye aldığını ifade eden Çavuşoğlu, "Önceleri inkar edilen bu durum sonradan Hollandalı makamlarca kabul edildi." diye konuştu.

Çavuşoğlu, kara listeye alınarak fişlenen ve aldıkları devlet yardımları geri istenen ailelerin mali yıkıma sürüklendiklerini anlatarak, çocuklarına yeterli bakımı sağlayamadıkları gerekçesiyle binlerce çocuğun ailesinden alınmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Söz konusu ayrımcılığı yapan kurumların sorumluluktan kaçındığını vurgulayan Çavuşoğlu, "İlgili yetkililerin cezalandırılmasına yönelik mahkeme yolunu kapatmak, fişlemenin kurumsal olduğu ve anonim suç olması sebebiyle bireysel cezayı gerektirmediği şeklinde açıklamalar gördük." dedi.

Çavuşoğlu, heyetin görüştüğü STK'lerin de bu konuyu dile getirdiğine değinerek, "Ailelerin bazıları ellerinden alınan çocuklarının isimlerinin değiştirilmesi sebebiyle çocuklarını bulamamaktan yakındı." açıklamasında bulundu.

Ayrımcılık ilgili farkındalık arttı

Hollanda makamlarında, İslam karşıtlığı ve ayrımcılıkla ilgili farkındalık oluştuğunu belirten Çavuşoğlu, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele ulusal koordinatörün atanmasını olumlu karşıladıklarını söyledi. Çavuşoğlu, "Bu farkındalığın olumlu netice vermesi için Hollandalı makamların kararlılıkla durması gerekir." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı Sosyal Güvenlik ve Entegrasyon Genel Direktörü Carsten Herstel ile yaptıkları görüşmede, çocuk bakım yardımı mağduru ailelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılanları yakından takip edeceklerini Hollandalı paydaşlarına hatırlattıklarını aktardı.

Hollandalı idari makamların, ayrımcılık ve İslamofobik suçlara ilişkin şikayetleri yeterli ciddiyette ele almadıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Irkçı saldırıları, basit olaylar gibi göstererek adli makamlara gerekli bilgilendirmenin yapılmaması sebebiyle mağduriyet oluşuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, bu tür saldırıların İslamofobi ve ayrımcılık başlığı altında değerlendirilmesinin önemini görüştükleri Hollandalı yetkililere anlattıklarının altını çizdi.

Hollanda'da yaşayan Türklerin sağduyulu olup birliğini ve beraberliğini pekiştiren manevi duygularla bir araya gelmesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman vatandaşlarının haklarını savunmak için gereken adımları atacağını kaydetti.