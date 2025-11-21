Haberler

TBMM, İmralı'ya Heyet Gönderme Kararı Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek üzere İmralı'ya 4 kişilik bir heyet gönderileceğine karar verdi. Komisyon oylamasında 32 oy ile karar alındı.

(ANKARA) – TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek üzere İmralı'ya bir heyet gönderilmesine karar verdi. Kararın, 3 ret, 2 çekimser oya karşılık 32 oyla alındığı, heyetin 4 kişiden oluşacağı bildirildi.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, kapalı oturumda İmralı'ya heyet gönderilmesini oyladı. Toplantının ardından EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, ANKA Haber'e yaptığı açıklamada, komisyonun İmralı ziyaretine onay verdiğini belirterek, oylama sonucunu paylaştı.

Bayhan'ın verdiği bilgiye göre, oylamaya komisyon üyesi 37 milletvekili katıldı. Buna göre, 3 üye ret, 2 üye çekimser oy kullanırken, 32 üye İmralı'ya gidilmesi yönünde oy kullandı. Böylece, karar nitelikli çoğunlukla alınmış oldu.

Komisyon kararı uyarınca İmralı'ya gidecek heyette, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerden birer temsilci yer alacak. CHP, daha önce yaptığı açıklamayla heyete üye vermeyeceğini duyurduğu için heyet, AK Parti, MHP, DEM Parti ve Yeni Yol Grubu temsilcilerinden oluşacak. Böylece İmralı heyetinin 4 kişiden oluşacağı öngörülüyor.

DEM Parti Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, tüm siyasi partilerin en geç yarına kadar heyette yer alacak isimleri TBMM Başkanlığı'na bildireceğini, ziyaretin hafta sonu yapılıp yapılmayacağının ise henüz netleşmediğini söyledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel

Fenerbahçe'ye Merih transferinde şok engel
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor

Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.