TBMM, İmralı'ya Heyet Gönderme Kararı Aldı

(ANKARA) – TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek üzere İmralı'ya bir heyet gönderilmesine karar verdi. Kararın, 3 ret, 2 çekimser oya karşılık 32 oyla alındığı, heyetin 4 kişiden oluşacağı bildirildi.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, kapalı oturumda İmralı'ya heyet gönderilmesini oyladı. Toplantının ardından EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, ANKA Haber'e yaptığı açıklamada, komisyonun İmralı ziyaretine onay verdiğini belirterek, oylama sonucunu paylaştı.

Bayhan'ın verdiği bilgiye göre, oylamaya komisyon üyesi 37 milletvekili katıldı. Buna göre, 3 üye ret, 2 üye çekimser oy kullanırken, 32 üye İmralı'ya gidilmesi yönünde oy kullandı. Böylece, karar nitelikli çoğunlukla alınmış oldu.

Komisyon kararı uyarınca İmralı'ya gidecek heyette, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerden birer temsilci yer alacak. CHP, daha önce yaptığı açıklamayla heyete üye vermeyeceğini duyurduğu için heyet, AK Parti, MHP, DEM Parti ve Yeni Yol Grubu temsilcilerinden oluşacak. Böylece İmralı heyetinin 4 kişiden oluşacağı öngörülüyor.

DEM Parti Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, tüm siyasi partilerin en geç yarına kadar heyette yer alacak isimleri TBMM Başkanlığı'na bildireceğini, ziyaretin hafta sonu yapılıp yapılmayacağının ise henüz netleşmediğini söyledi.