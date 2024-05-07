TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu İncelemelerine Başladı

Erzincan'da incelemelerine başlayan TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde toplantı yaptı.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, toplantı sonrası heyet adına yaptığı açıklamada, 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonrası bölgede şu ana kadar yapılan ölçümler sonucunda hava, su ve toprakta olumsuz bir durumun tespit edilmediğini söyledi.

Konuyla ilgili bazı kurumları ve bilim insanlarını da dinlediklerini ifade eden Uslu, "Bundan sonra da dinlemeye devam edeceğiz. Söylentilerle sonuca gitmek doğru değil. Bilim insanlarımız, üniversitelerimiz burada. Bugün 4 üniversiteden 10'a yakın bilim insanımız burada. Şu ana kadar yapılan ölçümlerde olumsuz etki gözlenmemiştir." dedi.

Komisyonun tüm iddiaları araştıracağını belirten Uslu, "Adımız araştırma komisyonu. Bir kaza var, bu kazadaki ihmal süreçlerini sonuna kadar araştıracağız. Onun için kuruldu zaten. Adı üzerinde, bir araştırma komisyonu ama araştırma komisyonu bugün karar verecek değil. Herkesi, her çevreyi, her noktayı dinleyeceğiz, şüphelerin tamamının giderilmesi ile ilgili rapor hazırlayacağız. Raporumuz hem teknik hem bilimsel olacak." diye konuştu.

"Çevresel etkiler anlamında olumsuz bir duruma rastlanmadı"

Uslu, akıllarda hiçbir soru işaretinin kalmaması için komisyonun titizlikle çalıştığına işaret ederek, bölgedeki kuş ölümleriyle ilgili çıkan her haberin ilgili kurumlarca araştırıldığını da anlattı.

Toprak kaymasının çevresel etkilerine değinen Uslu, şunları kaydetti:

"Çokça tartışılan bir konu var. Kaza sonrası çevresel etkiler konusu. Bununla ilgili bakanlıklarımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, AFAD ve il valiliğimiz bilgiler verdiler. Yaptıkları izlemelerle ilgili önemli sonuçları paylaştılar. Şu ana kadar kamu kurumlarımızdan, valiliğimizden, ilgili bakanlıklarımızdan aldığımız bilgiye göre, bu kazanın çevresel etkileri anlamında olumsuz bir duruma rastlanmadığını görüyoruz ancak kurumlarımız yine teyakkuz halinde. Gerekli çalışma ve ölçümleri yapıyorlar. Bundan sonra ortaya çıkabilecek olan çevresel etkilerin sonuçlarını düzenleyebilmek, çevresel etkileri azaltmak ve yok etmek için de çalışmalarını yapıyorlar. Bu çalışmalardan bir tanesi Devlet ve Su İşlerinin yaptığı çalışmaydı. Bu çalışmayla ilgili de Ankara'dan bilgi aldık. Bugün de yerinde göreceğiz."

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise heyetin ailelerle de görüşme yapacağını dile getirerek, sürecin başından bu yana tüm detayların komisyonla paylaşıldığını söyledi.

Komisyon üyeleri, İliç'te toprak kaymasının meydana geldiği altın madeninde çalışan işçileri de dinleyecek.