TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, Anadolu Yayıncılar Federasyonunda soruları yanıtladı Açıklaması

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "Bugün eğer Suriye'de hakikaten bir halk devrimi olmuş, iç çatışmalar sona ermişse bırakın ekonomiyi, bırakın siyaseti, komşu olarak, insani olarak bunun en çok fayda edeceği ülke Türkiye'dir." dedi.

Soylu, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle buluştu.

Dünyadaki siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, küresel anlamda büyük bir jeopolitik rekabetin etkilerinin görüldüğünü anlattı. Tarihi günlerden geçildiğine değinen Soylu, Suriye'nin uzun yıllar umut ve hayal edilen bir sonuçla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Soylu, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına ilişkin de, "Gazze'de, benim kanaatimce, mazlumun, masumun, haklı olanın direnişinin yenilmeyeceği ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

ABD'de Donald Trump'ın başkan olarak seçilmesinin dünya açısından da yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Soylu, ABD ve Avrupa'nın ekonomik durumuyla dünya üzerindeki jeopolitik rekabetin derinleştiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin küresel düzlemdeki stratejik konumuna ve Suriye'de yaşanan gelişmelere değinen Soylu, "Bugün eğer Suriye'de hakikaten bir halk devrimi olmuş ve Suriye'de iç çatışmalar sona ermişse bırakın ekonomiyi, bırakın siyaseti, komşu olarak, insani olarak bunun en çok fayda edeceği ülke Türkiye'dir. Diğerlerinin hepsini bir tarafa bırakmak lazım."

"İki dönem kuralını çok yanlış buluyorum"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki iki dönem kuralı hakkındaki görüşü sorulan Soylu, "İki dönem kuralını çok yanlış buluyorum. Merkel'den sonra Almanya ne oldu? Herkes kendine bu soruyu sorsun. Aşağı doğru gidiyor, göçüyor yani." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın ve Türkiye'nin çok kritik bir evreden geçtiğini, birçok alandaki atılım ve gelişmelerin daha iyi noktaya getirilmesi için 6-8 yıla ihtiyaç olduğunu vurgulayan Soylu, "Bu kritik evre içerisinde tecrübeye, bilgiye, birikime ihtiyacımız var." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin altyapısını geliştirdiğini ve geliştirmeye devam edeceğini, bu atılımların da ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirilebileceğini vurguladı.

Bayraktar İHA ve SİHA'ların da devreye girmesiyle terörle mücadelede çok önemli sonuçlar elde edildiğine dikkati çeken Soylu, "Biz İHA'larla şunu yaptık; tam 30-40 yıl terör örgütünün geçtiği bütün telsiz konuşmalarında tüm yerleri haritalandırdık. Bunların hepsini İHA ile fotoğrafladık. Sonra F-16 ile bunların hepsini işaretledik. Bunu burada ilk kez söylüyorum; teröristin ayak izinden 10 bine yakın mağarayı itlaf ettik." ifadelerini kullandı.

"Anlaşma yok, böyle bir şey söz konusu değil"

DEM Parti'nin İmralı ziyaretiyle başlayan süreç ve terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüt üzerinde etkisinin devam edip etmediğine yönelik değerlendirmeleri sorulan Soylu, "PKK'yı 'Apo' kurmuştur, bütün canilikleri 'Apo' yapmıştır. Kurucu aklının izni olmadan PKK'da hiç kimse bir adım atamaz." ifadelerini kullandı.

Soylu, sürece ilişkin, "Ben, Devlet Bey'in ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu adımın Türkiye'nin geleceği açısından en önemli adım olduğunu düşünüyorum. Bu çok net." dedi.

İmralı görüşmelerine ilişkin kimseyle müzakere yapılmadığının altını çizen Soylu, "Anlaşma yok, böyle bir şey söz konusu değil. Size garip gelecek ama Devlet Bey bunu söylediği anda hiçbir şaşkınlık hissetmedim." diye konuştu.

"Büyük liderler büyük çözümler bulurlar. Büyük adımlar atarlar. Bana göre iki lider de büyük adım attılar." değerlendirmesini yapan Soylu, devletin süreçle ilgili net bir yaklaşımının olduğunu vurguladı.

"Bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakacağım"

Soylu, siyaseti bırakıp bırakmayacağına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Benim bu sene 4'üncü dönemim milletvekilliğimde. Bu dönem milletvekilliğinde benim son dönemim. Ben bir de faydalı olamıyorum milletvekilliğimde, işin doğrusu. Milletvekilliği başka bir şey oldu, sistematiğe döndü. Ben faydalı olamıyorum. Benim böyle bir kendime ait de bir özeleştirim var. Bana bugün deseler 'Bugün ne olursunuz' diye. 'Beni azat' edin diyeceğim, bu noktadayım. Bu sistemden dolayı değil. Ben kavlime sadığım, Allah nasip ederse bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakacağım. Bu konuda net bir değerlendirmem var. Bu dönem sonu itibarıyla bunu bırakacağım. Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi için canhıraş mücadele ortaya koyacağım."

Soylu, bazı kişilerle sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarına ilişkin eleştirilerin anımsatılması üzerine, "Ben İçişleri Bakanlığı kamerasıyla 2 milyon resim çektirmişim. Ama ben ona eğer bir hukuksuzluk, kanunsuzluk yaparken iltimas geçiyorsam ben o zaman suçluyum. Tanımam, bilmem de birçoğunu tanımıyoruz. Havalimanının açılışında birisiyle fotoğraf çektiriyoruz. Adam ondan sonra bir meselenin konusu oluyor. Herkesle fotoğraf çektirmiş ama benim fotoğrafım öne çıkıyor. Bundan rahatsız mıyım? Ben ekşi yemedim ki midem ağrısın." diye konuştu.