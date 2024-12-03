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TBMM Genel Kurulu Yeter Sayı Bulamadı, Toplantılar Yarın Devam Edecek

TBMM Genel Kurulu Yeter Sayı Bulamadı, Toplantılar Yarın Devam Edecek
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TBMM Genel Kurulu, ikinci oylamada yeter sayı bulunamadığı için kapandı. Toplantılar yarın saat 14.00'te devam edecek. Genel görüşmelerde önemli önergeler ele alındı.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu ikinci kez yapılan oylamada toplantı yeter sayısının bulunanamaması üzerine yarın toplanamak üzere kapandı.

TBMM Genel Kurulu Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. İkinci kez yapılan oylama sonucunda toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine kapanan Genel Kurul görüşmeleri yarın saat 14.00'da devam edecek.

Genel Kurul görüşmelerinde İYİ Parti'nin kuraklık, Saadet Partisinin ise Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesi ile tutuklanan 9 kişinin tutuklanması önergeleri görüşüldü. Kamu Başdenetçisi seçilen Mehmet Akarca ise yemin ederek görevine başladı.

Genel Kurul'da yarın, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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