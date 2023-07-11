TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu'nda, SP, İyi Parti, YSP ve CHP'nin grup önerileri reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri değerlendirmelerde bulundu. Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi olarak Saadet Partisi'ne katıldıklarını hatırlatarak, Burada bir grup kurmuş bulunuyoruz. Grubumuzun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi'nin Gelecek Partisi'yle birlikte oluşturduğu yeni gruba başarılar diledi. Dervişoğlu, Srebrenitsa Katliamı'nın 28'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Bu katliam sadece Bosna Hersek de değil, tüm dünyada acının ve adalet arayışının sembolü haline gelmiştir diye konuştu.

İSVEÇ'İN NATO'YA KATILIMI

Dervişoğlu, İsveç'in NATO'ya katılım sürecine ilişkin, Sayın Erdoğan, seçimlerden önce çıkıp 'Ey İsveç, Türkiye'nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı göstermiyorsunuz. Göstermiyorsanız bizden NATO konusunda destek göremeyeceksin' sözlerini hatırlatarak, Daha geçtiğimiz hafta İsveç'te yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 2'nci defa alçakça yakılmasına seyirci kalındı. İnancımızla tahkim etmeye yeltendiğiniz iddianızı muhafaza etmekten aciz durumdasınız. Bana sorarsanız asla da samimi değilsiniz değerlendirmesinde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, 11 Temmuz 2023, Srebrenitsa soykırımının 28'inci yıl dönümünü hatırlatarak, 1993'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla Srebrenitsa güvenli bölge olarak ilan edilmiş ve Birleşmiş Milletler Koruma Gücü koruması altına alınmıştır. Buna rağmen, Srebrenitsa'ya Sırp saldırıları üç yıl boyunca devam etmiştir. Sırplar en büyük vahşeti ve soykırımı Birleşmiş Milletlerin güvenli bölgesi olan Srebrenitsa'da yapmışlardır ifadelerini kullandı.

SREBRENİTSA SOYKIRIMI ANILDI

YSP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da, 11 Temmuz 2023, Srebrenitsa Soykırımı'nın 28'inci yıl dönümünü hatırlatarak, ırkçı Sırp askerleri ve onlara bağlı paramiliter grupların, Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge ilan ettiği Srebrenitsa kasabasında, tüm dünyanın gözleri önünde, 8 binden fazla Boşnak Müslümanını katlettiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi Grubunu hayırlı olsun dileklerini iletti. Günaydın, Hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, yeni yasama döneminde bütün sorunları çözebilecek etkin ve yararlı bir yasama döneminin paydaşları olmak istediklerini vurguladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Cumhuriyetin 2'nci yüzyılına girildiğini belirterek, yeni ve sivil bir anayasa yapmasının artık zamanı geldiğine dikkat çekerek şöyle dedi

Yeni bir yüzyıla giriyoruz ve bu yeni yüzyılda, Türkiye Yüzyılı'nda demokrasinin daha da güçlendiği, özgürlüklerin daha da güçlendiği bir yüzyıl olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı, yeni yüzyıl; demokrasinin, özgürlüklerin yüzyılı olacak ve özellikle bu süreçte bu tabloyu ortaya koyacak olan da yine Gazi Meclisimizdir. 1923 ile 2023'te, yüz yıllık arada, Gazi Meclisimiz istiklal mücadelesi verirken 1921 Anayasasını, 1924 Anayasasını yapmıştır. Ben inanıyorum ki bu Gazi Meclis, bu olgunlukta, bu siyasal temsil, kabiliyet ve katılımla Türkiye'nin yeni anayasasını, sivil anayasasını yapabilecek bir güçtedir. Gazi Meclisimiz bu dönemde, 28'inci Dönemde yeni sivil anayasasını yaparak demokrasimize, ülkemize en büyük katkıyı sağlayacaktır.

Gül, Srebrenitsa soykırımının 28'inci yıl dönümüne vurgu yaparak, O acıyı orada bizzat görmüş bir kardeşiniz olarak da Srebrenitsa hepimizin yüreğinde dinmeyen bir acıdır ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından grup önerilerine geçildi.

SP'nin vergi ve harçlardaki artışlar, İYİ Parti'nin fındık çiftçilerinin sorunları, YSP'nin cezaevlerinde bulunan İdare ve Gözlem Kurullarının verdiği kararlar, CHP'nin Srebrenitsa Soykırımı ile ilgili grup önerileri reddedildi.

AK Parti'nin, Başkanlık Divanı ve İhtisas Komisyonu üye sayısına ilişkin grup önerisinin görüşmelerine geçildi.

TORBA YASA YARINA KALDI

Öte yandan, AK Parti ve CHP'nin aldığı karar neticesinde, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren torba yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlanacak.

AK PARTİ GRUP ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin Başkanlık Divanı ve TBMM İhtisas Komisyonlarında ki üye sayısına ilişkin grup önerisi kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre; Meclis'te Saadet Partisi'nin grup kurması nedeniyle Başkanlık Divanı katip üye sayısının bir artırılması ile TBMM İhtisas Komisyonlarının da üye sayılarının birer tane artırılması kabul edildi. (DHA)