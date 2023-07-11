TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu'nda, SP, İyi Parti, YSP ve CHP'nin grup önerileri reddedildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin Başkanlık Divanı ve TBMM İhtisas Komisyonlarında ki üye sayısına ilişkin grup önerisi kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre; Meclis'te Saadet Partisi'nin grup kurması nedeniyle Başkanlık Divanı katip üye sayısının bir artırılması ile TBMM İhtisas Komisyonlarının da üye sayılarının birer tane artırılması kabul edildi.