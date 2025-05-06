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TBMM Genel Kurulu Toplanamadı

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TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı'nın oluşmaması nedeniyle toplanamadı. Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi kapatarak yarın saat 14.00'te tekrar toplanacaklarını duyurdu.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı oluşmadığından toplanamadı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurul birleşimini açmak üzere salonda yerini aldı. Bozdağ, Başkanlık Divanı oluşmadığından, birleşimi, kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri görüşmek üzere yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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