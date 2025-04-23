TBMM Genel Kurulu Özel Oturumu... Mahmut Arıkan: "Savaşın ve Yoksulluğun Gölgesinde Çocuklar Bayram Sabahına Uyanamıyor"

(TBMM) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "23 Nisan bütün dünya çocuklarına armağan edilmiş bir bayramdır. Bugün maalesef dünyada çocukların gözyaşı sel olmuş akıyor. Sadece Gazze'de, Doğu Türkistan'da değil; Ukrayna'da, Afrika'da, Asya'da, mülteci kamplarında, savaşın ve yoksulluğun gölgesinde çocuklar bayram sabahına uyanamıyor. Gazze'de bir çocuğun yatağında mışıl mışıl uyumak yerine enkaz altında kaldığı, okula gitmek yerine kardeşinin mezarını kazdığı bir dünyada; elbette, 23 Nisan'ı bayram neşesiyle kutlamak mümkün olmuyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 105'inci yılı dolayısıyla özel gündemle toplandı. Özel oturumda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, konuşmasında şunları söyledi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105'inci kuruluş yıl dönümünü ve milletimizin çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Çatısı altında bulunduğumuz bu Meclis, bir milletin yeniden ayağa kalkışını, istiklaline ve istikbaline sahip çıkışını, en zor koşullarda bile umutsuzluğa yer olmayışını, inananların üstün olduğunu ve gerçek zaferin inananların zaferi olduğu anlayışını temsil etmektedir. 105 yıl önce işgale, yokluğa, umutsuzluğa rağmen; bu millet, kendi geleceğini inşa etmeye başladı. O yüzden 23 Nisan bir ruhtur, bir inançtır, bir duruştur, bir iradedir. 23 Nisan bütün dünya çocuklarına armağan edilmiş bir bayramdır. Bugün maalesef dünyada çocukların gözyaşı sel olmuş akıyor. Sadece Gazze'de, Doğu Türkistan'da değil; Ukrayna'da, Afrika'da, Asya'da, mülteci kamplarında, savaşın ve yoksulluğun gölgesinde çocuklar bayram sabahına uyanamıyor. Gazze'de bir çocuğun yatağında mışıl mışıl uyumak yerine enkaz altında kaldığı, okula gitmek yerine kardeşinin mezarını kazdığı bir dünyada; elbette, 23 Nisan'ı bayram neşesiyle kutlamak mümkün olmuyor.

"Çocuklarını koruyamayan bir ülke; kendi geleceğini inşa edemez"

Ben bu vesileyle, Merhum Necmettin Erbakan hocamızın sık sık dile getirdiği şu 6 ilkeyi hatırlatmak isterim; savaş değil, barış, çatışma değil, diyalog, çifte standart değil, adalet, üstünlük değil eşitlik, baskı ve tahakküm değil, insan hakları, hürriyet ve demokrasi. Unutulmalıdır ki; çocuklarını koruyamayan bir dünya, çocuklarını koruyamayan bir ülke; kendi geleceğini inşa edemez. Çocuklarımız için sağlıklı büyüyebildikleri, iyi eğitim alabildikleri, sokaklarda rahatça yürüyebildikleri, oyun oynayabildikleri, yaşanabilir bir Türkiye'yi çalıştırılmadıkları, sömürülmedikleri, istismar edilmedikleri 'Yeniden Büyük Türkiye'yi' savaşın, çatışmanın, sömürünün olmadığı 'Yeni Bir Dünya'yı' kurmak bizim görevimizdir. 'Önce ahlak ve maneviyat' diyen bir siyasi geleneğin temsilcileri olarak biz biliyoruz ki; bunlar yalnızca Anayasa maddelerinin değil, ahlakın ve vicdanın üzerimize yüklediği görevlerdir. Bu Meclis, o görevin ilk adımını 105 yıl önce atmıştı. Bugün ise bu görevi biz tamamlamaya mecburuz.

Sözlerimi tamamlarken bu kürsüden bütün evlatlarımıza seslenmek istiyorum; kıymetli evlatlarımız, bu ülke sizin yuvanızdır. Bu Meclis sizin sesinizdir ve biz, sizin gülüşleriniz eksilmesin diye üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Birinci Meclis'in aziz üyelerini, istiklal ve istikbal mücadelesinde hayatını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yadediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."