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TBMM Genel Kurulu'nda Murat Emir ile Abdullah Güler Arasında "Diploma" Tartışması

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TBMM Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler arasında "diploma" tartışması yaşandı. Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasına gönderme yaptı, Güler de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin tartışmayı, "Kazanıp kazanmadığı belli değil ve bir anda İstanbul Üniversitesi’nin İngilizce bölümüne geçiş yaptı, acaba o diplomayla ilgili bir şey mi var ki hatip bir anda onu hatırladı" ifadelerini kullandı. Emir de Güler'e "Sayın İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili bir sorun varsa YÖK elinizde, yargı elinizde. Bakarsınız, denetlersiniz; gereğini yaparsınız" diye tepki gösterdi.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler arasında "diploma" tartışması yaşandı. Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasına gönderme yaptı, Güler de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin tartışmayı, "Kazanıp kazanmadığı belli değil ve bir anda İstanbul Üniversitesi'nin İngilizce bölümüne geçiş yaptı, acaba o diplomayla ilgili bir şey mi var ki hatip bir anda onu hatırladı" ifadelerini kullandı. Emir de Güler'e "Sayın İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili bir sorun varsa YÖK elinizde, yargı elinizde. Bakarsınız, denetlersiniz; gereğini yaparsınız" diye tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerine görüşmelerde şahsı adına söz aldı. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasının gerçekliğine ilişkin tartışmalara göndermede bulunan Emir'in sözleri Genel Kurul'da tartışmaya yol açtı.

Bütçeyi bir hastaya benzeterek "Çocuğunuzun ateşi var acil servise götürdünüz. Ne yapmak lazım; ateş niye var diye bakmak lazım" diyen Emir,  şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı, diploması olup olmadığı belli değil ama doktor olmadığı kesin. 'Ben bu çocuğu tedavi ederim' diyor. Bu çocuğun ateşi niye çıkıyor çünkü enfeksiyon var, yerini bulacaksın. Ne demek bu; 'faiz sebep, enflasyon sonuç.' Burada yüzde 19'luk faizi yüzde 9'a indirdiler diye alkışladılar burada."

"İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi'nin İngilizce bölümüne geçiş yaptı, acaba o diplomayla ilgili bir şey mi var"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de söz alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması ile ilgili tartışmaları hatırlattı. İmamoğlu'nun KKTC'de okurken İstanbul Üniversitesi'ne geçtiğini kaydeden Güler, şöyle konuştu:

"Değerli hatip, biraz önce bize sağlıkla ilgili konuşurken bir anda 'Seçim, diploma' dedi. İnsanlar, rutininden başka bir alana geçtiğinden büyük ihtimalle yakın zamanda yaşadığı bir olayın ön beyinde gerçekleşen arka beyine geçtiği bilinir denir. Sayın hatip, malum bir eş başkanları var ya Kıbrıs'ta okuduğu iddia edilen. Yüksek lise mi, üniversite mi, sahte okul mu ne okuduğu belirsiz okuldan... Kazanıp kazanmadığı belli değil ve bir anda İstanbul Üniversitesi'nin İngilizce bölümüne geçiş yaptı. Acaba o diplomayla ilgili bir şey mi var ki hatip bir anda onu hatırladı? Yüksek düzeyli ekonomi bilginizi İBB bütçesinde bir işletin. Borçsuz, harçsız, yatırımlarla dolu bir belediye bütçesini gelin bize anlatın."

Emir: "YÖK, yargı elinizde. Bakarsınız, denetlersiniz; gereğini yaparsınız"

Murat Emir de Güler'e "Sayın İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili bir sorun varsa YÖK elinizde, yargı elinizde. Bakarsınız, denetlersiniz; gereğini yaparsınız" diye tepki gösterdi. Emir, şunları kaydetti:

"Travma, ön beyin, arka beyin; onlara senin aklın ermez. Sayın Cumhurbaşkanı, 'Bu benim diplomam, bunlar benim okul arkadaşlarım, bunlar benim asker arkadaşlarım' diyemedi. YSK, re'sen önüne gelen diplomayı araştıramadığı için, böyle bir yetkisi olmadığı için bu konu müphem kaldı. Sayın Cumhurbaşkanı; kadın doğumu, ekonomi, nüfus planlama, iktisatı her şeyi biliyor; her konunun uzmanı, bütün yaşam alanlarımıza müdahale ediyor. Hiç olmazsa 'İktisatı ben bilmiyorum; 'faiz sebep, enflasyon sonuçtur' gibi uydurma şeyin peşinde koşmayayım' deyip iktisata giriş kitabının ilk sayfalarında yazan ne varsa okusaydı."

TBMM Genel Kurulu'nda Murat Emir ile Abdullah Güler Arasında
Kaynak: ANKA / Güncel
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