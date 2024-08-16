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TBMM Genel Kurulu'nda Muhalefet Milletvekillerine Saldırıya Tepkiler Sürüyor

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Can Atalay için olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, muhalefet milletvekillerine yönelik saldırıya tepkiler sürüyor. Siyasiler, açıklama yaparak saldırıyı kınadı.

(ANKARA) - Can Atalay için olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, muhalefet milletvekillerine yönelik saldırıya tepkiler sürüyor. Siyasiler, açıklama yaparak saldırıyı kınadı.

TBMM Genel Kurulu'nda, TİP'li Ahmet Şık'ın konuşması esnasında AKP İzmir Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Alpay Özalan, Ahmet Şık'a saldırdı. Yaşanan kavgada DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşı açıldı. CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp de yaralandı.

Siyasi partilerden yaşanan olaylara ilişkin tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkanı Yardımcısı Burhanettin Bulut, Genel Kurul salonundaki görüntüleri "Meclis'te zorbalık" notuyla paylaştı. Bulut, "TBMM Genel Kurulu'nda Can Atalay için düzenlenen olağanüstü oturumda kan aktı. Yaşanan kavgada DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşı açıldı" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "AKP'liler, halkın iradesini şiddetle, zorbalıkla gasp etmeye çalışıyor. Meclis Genel Kurulu'na kan bulaştı. Hukuksuzluğunuza müsaade etmeyeceğiz. Halkın iradesini, şiddetle baskı altına alamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

DEM Parti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hukuk tanımayan, AYM kararlarını uygulamayan ve Meclis'i şiddet arenasına çeviren AKP'li vekiller yine vandallıkta sınır tanımıyor. Sayısal üstünlüğüne güvenerek muhalif milletvekillere saldıran ve Grup Başkanvekilimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşını yaran bu saldırganlığı en sert biçimde kınıyoruz. Hiçbir saldırı bizi halk için siyaset yapmaktan ve hakikatleri savunmaktan alıkoymayacak"

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, "AKP'nin vekil sıfatlı barbarlarının mecliste döktüğü kan. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit ve CHP Milletvekili Okan Konuralp'in kaşını yaran barbarlar, Meclise de kan sıçrattı. Bu devran döner. Çoğunluğunuz biter. Saltanatınız çöker" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, görevlilerin Genel Kurul salonundaki kanları silerken çekilen görüntülerini paylaşarak şunları kaydetti:

"Kürsüdeki konuşmacı Ahmet Şık'a Alpay Özalan'nın doğrudan saldırısı ve devamındaki saldırı ve arbedelerde kaşı gözü dudağı yarılan vekillerin mermerlere dökülen kanını basamaklardan temizleyebilirsiniz ama demokrasimizdeki lekeler ilelebet kalacak orada."

Kaynak: ANKA / Güncel

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