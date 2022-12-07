TBMM Genel Kurulu'nda Konuşma Sırası AKP'lilere Geçince İyi Parti Milletvekilleri Salonu Terk Etti

TBMM'de 2023 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. Dün Genel Kurul'da AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk atarak yaralanmasına neden olması üzerine bugün İYİ Parti milletvekilleri protesto eylemi yaptı. Görüşmelerde konuşma sırası AKP Grubu'na geçince İYİ Parti milletvekilleri ayağa kalkarak Genel Kurul salonunu terk etti. AKP İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, "Dün maalesef bu yüce çatı altında hiç istemediğimiz olaylar oldu" dedi.

TBMM'de 2023 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. Dün Genel Kurul'da AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk atarak yaralanmasına neden olması üzerine bugün İYİ Parti milletvekilleri protesto eylemi yaptı. Görüşmelerde konuşma sırası AKP Grubu'na geçince İYİ Parti milletvekilleri ayağa kalkarak Genel Kurul salonunu terk etti. AKP İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, "Dün maalesef bu yüce çatı altında hiç istemediğimiz olaylar oldu" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve bağlı kurumların 2023 yılı bütçe kanun teklifleri görüşülüyor.

Dün Genel Kurul'da bütçe görüşmeleri sırasında çıkan tartışmada AKP Milletvekili Zafer Işık'ın yumruğu ile İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs yaralandı. Ardından fenalaşan Örs'ün hastanedeki tedavisi halen sürüyor.

Bugün Genel Kurul'da bütçe görüşmelerinde ilk söz CHP Grubu'na aitti. CHP Grubu adına konuşmaların tamamlanmasının ardından söz sırası AKP Grubu'na geçti. AKP İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç'ın kürsüye doğru yürüdüğü sırada İYİ Parti sıralarındaki milletvekilleri ayağa kalkarak Genel Kurul salonu dışına çıktı.

ARINÇ: MAALESEF İSTEMEDİĞİMİZ OLAYLAR OLDU

Bu sırada Arınç kürsüde, "Dün maalesef bu yüce çatı altında hiç istemediğimiz olaylar oldu. Maalesef geçmişte çok acı gerçeklerle yaşadığımız bu acı olayların bir daha tekrar etmemesi için yüce milletimizin bize verdiği bir yetki de burada temsil yetkisi" diye konuştu.

DERVİŞOĞLU, AKP DİSİPLİNİ İŞLETMEZSE PROTESTO EDECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu bugün düzenlediği basın toplantısında, "AKP'den beklentimiz; hem parlamento grup disiplin yönetmeliğinin gereğini yapması hem de Merkez Disiplin Kurulu'nun konu ile ilgili tatmin edici bir karar almasıdır. Aksi taktirde yapılan davranış, ödüllendirilmiş olacaktır. AKP'nin bu konuda doğru adım atmaması, bu elim olayla ilgili kamuoyu vicdanını tatmin edici bir karar almaması durumunda, bütçe görüşmeleri süresince AK Parti grubunun konuşmaları esnasında; İYİ Parti grubu olarak Genel Kurul salonunda bulunmayacağız" açıklamasını yapmıştı.