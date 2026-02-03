TBMM Genel Kurulu'nda Kolluk Müdahaleleri Tartışması: Dem Parti Önergesi Reddedildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, Dem Parti'nin barışçıl protestolara yönelik kolluk müdahalelerinde yaşanan hak ihlallerinin araştırılmasına ilişkin önergesi tartışmalara neden oldu. AK Parti ve MHP, önergeyi güvenlik güçlerini zan altında bıraktığı gerekçesiyle reddederken, muhalefet partileri kolluk şiddeti iddialarını, gözaltıları ve çocuklara yönelik müdahaleleri gündeme taşıdı; Genel Kurul'da "işkence", "orantısız güç" ve "anayasal hakların engellenmesi" üzerinden tansiyon yükseldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Şimdi, öyle bir durumdayız ki İsrail'i protesto eden gençler bu ülkede süründüre süründüre gözaltına alındı. Bu hafta sonu Maltepe Gençlik Kolları Başkanımız duvara 'İBB davaları TRT'den yayınlansın' dediği için gözaltına alındı. Son cümlem, neden işlem yapıldı biliyor musunuz Sayın Başkan, neden işlem yapıldı? Cumhurbaşkanına hakaretten işlem yapıldı. Ülke bu halde, insanlar anayasal haklarını kullanamıyor, sokağa çıkan herkesi terörist gibi algılıyorlar. Gençler şiddet görüyor, milletvekili şiddet görüyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesi ile ilgili kanun teklifini çıkarmak için görüşülmesine ara verilen Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne kaldığı yerden devam ediliyor.

Yeni Yol Grubu, kamuda "merkeze çekilme" veya "kızağa çekilme" olarak bilinen uygulama kapsamında fiili bir görev verilmeden bekletilen kamu görevlilerinin sayısının, bu durumun hukuki dayanaklarının, kamu maliyesine yükünün ve liyakat ile verimlilik üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını önerdi, öneri AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Dem Parti ise "barışcıl protestolara yönelik kolluk müdahalesinde yaşanan hak ihlallerinin araştırılması amacıyla" Meclis araştırma önergesi verdi.

Dem Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, araştırma önergesine ilişkin, "Günlerdir Suriye'de yaşananlara karşı başta Kürt halkı olmak üzere tüm demokratlar, sosyalistler ve vicdan sahibi herkes alanlardaydı. Savaşın, kuşatmanın ve inkar politikalarının karşısında barışı savunmak için, ölüm siyasetine karşı yaşamı savunmak için barışçıl bir şekilde sesimizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeceğiz. Bu çağrı ne gizlidir ne de yasa dışıdır, tamamen barışçıl bir çağrıdır. Ancak günlerdir görüyoruz ki bu barışçıl itirazlar sistematik bir biçimde engelleniyor, doğrudan, şiddetle bastırılmak isteniyor" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, önergeye ilişkin, "Bakıldığında 'insan hakları' başlığı altında birçok iddia var. Elbette, insan onuru hepimizin ortak değeridir, buna hiçbir itirazımız yok ancak samimiyetle sormak zorundayız: Bu önergenin amacı, gerçekten Türkiye'deki hukuk düzenini güçlendirmek midir yoksa Suriye'de yaşananların siyasal uzantılarını Türkiye'ye taşıyarak yeni bir kamuoyu üretmek midir? Önergenin satır aralarında Türkiye Cumhuriyeti devletini sistematik biçimde suçlayan bir dil kullanılmaktadır, kolluk güçleri töhmet altında bırakılmaktadır. Sonuçta daha önce söylenenlere ters düşen, süreçle çelişen dil kullanılmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

"Birkaç iddia alıp genellemekte, bütün güvenlik teşkilatlarımızı zan altında bırakmaktadır"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu da Dem Parti'nin önergesi üzerine konuştu. Tipioğlu, "Öncelikle şunu açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim ki bizim için hukuk, adalet ve insan onuru asla tartışma konusu değildir; bunlar bizim siyasetimizin temelidir. Milletimizin huzuru ve güvenliği, devletimizin itibarı bu millet için vazgeçilmezdir. Bunlar siyasi konjonktüre göre şekil alan kavramlar değildir; devlet aklının, millet vicdanının temel sütunlarıdır. Ancak bu önergeyle ne yapılmaktadır? Birkaç iddia alıp genellemekte, bütün güvenlik teşkilatlarımızı zan altında bırakmaktadır. Bu doğru değildir. Bu yaklaşım ne adildir ne vicdanidir ne de yapıcıdır. Türkiye sıradan bir ülke değildir; zor bir coğrafyada çok yönlü tehditlerle mücadele eden bir devlettir. Böyle bir ortamda devletin en önemli görevi milletin canını, malını, namusunu ve huzurunu korumaktır. Bu görev ihmal edilemez, ertelenemez. Güvenlik güçlerimiz bu sorumluluğu Anayasa'dan ve kanunlardan alırlar. Elbette devlet görevinde keyfiliğe ve sorumsuzluğa yer yoktur; bizim anlayışımızda esas olan hukuk ve hesap verilebilmektir. Devletimizin yaptığı tüm idari işlemler bağımsız yargının denetimine açıktır. Eğer bir yanlış varsa bunun hesabı sorulur, eğer bir eksiklik varsa gereği yapılır; bunlardan kimsenin şüphesi olmasın. Plastik mermi kullanıldığı yönündeki iddialara gelince; güvenlik kuvvetlerinin envanterinde böyle bir mühimmat yoktur. Olmayan bir mühimmatın da kullanılması söz konusu değildir. Hukuki süreci beklemeden, mahkeme kararı olmadan, kesinleşmiş hüküm olmadan devleti suçlu ilan etmek doğru değildir. Metinde geçen 'sistematik ve yaygın işkence' ifadeleri çok ağırdır; bunların hukuki karşılığı yoktur, son derece mesnetsiz iddialardır. Devlet dedikoduyla değil, hukukla yönetilir. Anayasa; taşı, sopayı, molotofu korumaz; güvenlik kuvvetlerine saldırıyı, kamu malını yakmayı, sokakları terörize etmeyi meşru kılmaz. Hak arama hukuk içinde olur" dedi.

Dem Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, AK Partili Tipioğlu'nun sözlerinin ardından "Diyar Koç'u gördünüz mü? Diyar Koç'un fotoğrafına baktığında vicdanın sızlamadı mı? Diyar Koç'un fotoğrafını gördüğünüzde vicdanınız sızlamıyor mu, kendinizi sorumlu hissetmiyor musunuz?" diye sordu.

"13 yaşındaki bir çocuk kameraların önünde kaldırılıp yere çakıldı"

Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de "Gerçekten bazı konuşmaları dinlemek zül, açık ve net söyleyelim, zül. Çünkü hakikat var, bir de yalanlar var; gerçekler var, bir de manipülasyon var; yaşadıklarımız var, bir de ajitasyon var; çok açık ve net. Bakın, bizim İstanbul Milletvekilimiz Celal Fırat polis tarafından darp edildi, bayıldı, hastaneye kaldırıldı. Numan Bey biliyor, kendisini aradık Meclis Başkanıyla, aradı, görüştü. Şimdi, Diyar Koç, hiçbir şekilde, hiçbir suçu olmayan bir çocuk, ayaklarıyla iniyor ve asker alıyor, darp ediyor; günlerdir hastanede yaşam savaşı veriyor, beyin kanaması geçirdi. 13 yaşındaki bir çocuk kameraların önünde kaldırılıp yere çakıldı. Hangisinden bahsedelim biz? Hangisinden bahsedelim ki utanasınız siz, hangisinden bahsedelim? Suruç'ta Genel Başkanımızın olduğu yerde plastik mermi sıkıldı, gaz atıldı. Biz şimdi yaşadıklarımıza, gördüklerimize, belgeli işkenceye mi inanalım, yoksa sizin buradaki yalanlarınıza mı inanalım?" ifadelerini kullandı.

"Gençlik Kolları Başkanımız duvara 'İBB davaları TRT'den yayınlansın' dediği için gözaltına alındı"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise "Arkada oturan Milletvekilimiz Ali Gökçek, İstanbul il binamızı korurken ki bizim, Türkiye'nin 1'inci partisinin il binasını korurken bir karış öteden gaz yağmuruna tutuldu, ben, aynı şekilde Eylem, Deniz Yavuzyılmaz. Bakın, İstanbul il binasına 5 bin polisle girildi, cam çerçeve indi ve hepimize şiddet uygulandı. Şimdi, öyle bir durumdayız ki İsrail'i protesto eden gençler bu ülkede süründüre süründüre gözaltına alındı. Bu hafta sonu Maltepe Gençlik Kolları Başkanımız duvara 'İBB davaları TRT'den yayınlansın' dediği için gözaltına alındı. Son cümlem, neden işlem yapıldı biliyor musunuz Sayın Başkan, neden işlem yapıldı? Cumhurbaşkanına hakaretten işlem yapıldı. Ülke bu halde, insanlar anayasal haklarını kullanamıyor, sokağa çıkan herkesi terörist gibi algılıyorlar. Gençler şiddet görüyor, milletvekili şiddet görüyor" diye konuştu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu'nun "İşkence yoktur kardeşim" sözleri üzerine DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç, "Seni dinleyen gider işkence yapar, seni dinleyen polis işkence yapar, emrindeki polise de işkence yaptırdın sen, işkencecisiniz" dedi.

DEM Parti'nin önerisi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.