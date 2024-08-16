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TBMM Genel Kurulu'nda Kavga: Ahmet Şık ve Alpay Özalan'a Kınama Cezası

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TBMM Genel Kurulu'nda Can Atalay ile ilgili kararın görüşülmesi sırasında çıkan kavga sonucunda TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a kınama cezası verildi. Kavgada yaralananlar oldu.

(TBMM) - Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay ile ilgili kararını görüşmek üzere olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavga nedeniyle TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a kınama cezası verildi. Yaşanan kavgaların ardından verilen aradan sonra Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetti.

TBMM Genel Kurulu'nda, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşmasının ardandan İzmir Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Özalan, Şık'a saldırdı. Yaşanan kavgada, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşı açıldı. CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp de yaralandı.

TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, yaşan kavganın ardından oturuma uzun süre ara verdi. Aranın ardından Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetti.

Kurtulmuş, yedinci oturumda Ahmet Şık ve Alpay Özalan'a kınama cezası verilmesine ilişkin teklifi Genel Kurul'a sundu. Oylama sonucunda TBMM İçtüzüğü'nün 163'üncü maddesi uyarınca Şık'a saldıran Özalan ile TBMM İçtüzüğü'nün 160'ıncı maddesi uyarınca Şık'a kınama cezası verildi.

Kurtulmuş, "Sizlerden istirhamım olağanüstü oturumumuzda Meclis'e yakışacak temiz bir dil içerisinde ve temiz bir davranış içerisinde Meclis'in bundan sonraki süreçlerine devam etmektir. Şimdi görüşmelere devam ediyoruz. Sayın Grup Başkanvekilleri, herkes kendi grubuna sahip olsun. Her iki arkadaşımızla ilgili Grup Başkanvekilleri'nin uzlaşısı sonucu her iki arkadaşımızla ilgili alınan ortak kararı sizlerle paylaşıyorum. İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın bugünkü sözleri kınama cezası gerektirmektedir. İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan'ın bugünkü birleşimdeki fiili kınama cezası gerektirmektedir. Olağanüstü toplantının konusu olan genel görüşme önergesinin ön görüşmesine başlıyorum" diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, genel görüşme önergesinin ön görüşmesi için gruplara söz verdi. Genel Kurul'da gruplar adına konuşmalar yapılıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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