TBMM Genel Kurulu'nda Grup Başkanvekilleri Şehitler İçin Başsağlığı Dileklerini Paylaştı, Kazanın Araştırılması Talep Edildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan grup başkanvekilleri dün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri nakliye uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan 20 asker için başsağlığı dileklerini paylaştı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Gerçekten büyük bir acı. Öncelikle bir daha bu hadiselerin gerçekleşmemesi adına tüm tedbirleri almalıyız. Olayı enine boyuna araştırmalıyız. Ailelerine karşı sorumluluğumuz var. Bizler de Meclis olarak bu olayı takip edeceğiz" dedi.

Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, "Bu kazalarda herhangi bir ihmal ya da kusur var mıdır bunların mutlaka kamuoyu vicdanını tatmin edecek şekilde ortaya çıkartılması lazım. Bu uçağın düşme görüntüleri belli şüpheleri beraberinde getiriyor. Türkiye Cumhuriyeti bu hususun kararlılıkla üstüne giderek özellikle teknik olarak gerek çalışmaları yapıp bunu da kamuoyu ve Meclis'le paylaşması en büyük beklentimizdir. Son günlerde Dilovası'nda, Gebze'de, Diyarbakır'da yaşanan hususlar da böyle. Bu askeri kargo uçağının 1963 yapımı olduğu, bunların askeri personelin de sevkiyatında kullanılmasına uygun olup olmadığına dair hususların da incelenmesi ve varsa sorumluluların ortaya çıkartılması temennimizdir" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise, "20 kahraman sadece birer asker değildiler, aziz vatan toprağında yetişen, büyüyen evlatlardı. Yüreğinde özgürlük ateşi, vatan sevdası olan ve bu ülke için gözünü kırpmadan ölüme koşan kahramanlardı. Bizim tarihimiz şehitlerin kanlarıyla yazılmıştır ve şehitlik bu milletin varoluş kudretidir. Malazgirt'ten bu yana Sakarya'da, Dumlupınar'da, Çanakkale'de hep bu irade, cesaret ve kararlılık vardı" ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Ayrıntılar geldikçe yüreğimiz dağlandı. Türk milleti tasada ve kıvançta acıda ve kederde bir ve beraberdir. Üzüntümüz derindir. Şehitlerimizin emanetine, devletimizin vakarına sonuna kadar sahip çıkacağız. Şehitlerimiz vatanımızın savunması ve kardeş ülkelerle yürüttüğümüz stratejik dayanışmanın sembolleridir. Milletimiz kahramanlarına minnettardır. Bu acı ve vahim hadisenin tüm boyutlarıyla ele alınacağı, her ihtimalin titizlikle araştırılacağı açıktır" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Her can kaybı hepimizin, ülkenin ortak acısıdır. O nedenle bu elim kazada yitirdiğimiz her canın anısını derinden hissediyor ve paylaşıyoruz. Bir daha bu elim kazaların yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin zamanında alınması ve bu tür kazaların bütün boyutlarıyla araştırılması gerektiğinin altını da çizmek istiyoruz" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, "Gerçekten büyük bir acı. Öncelikle bir daha bu hadiselerin gerçekleşmemesi adına tüm tedbirleri almalıyız. Olayı enine boyuna araştırmalıyız. Dedikodulara yer vermeyecek şekilde bunu toplumla paylaşmalıyız çünkü 20 evladımızı şehit verdik. Kazanın sebebini herkes bekliyor. Ailelerine karşı sorumluluğumuz var. Bizler de Meclis olarak bu olayı takip edeceğiz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise şehit askerlerin isimlerini okuduktan sonra, "Şehitlerimize başsağlığı diliyorum. Enkaz bölgesindeki çalışmalar sürdürülmekte, kaza nedeni titizlikle araştırılmaktadır. Devletimiz şehit aileleinin daima yanındadır" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekillerinin konuşmalarının ardından RTÜK üyesi için boşalan koltukların seçiminin yapılması ardından Genel Kurul'un kapatılmasına karar verildi.