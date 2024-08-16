TBMM Genel Kurulu'nda genel görüşme önergesi kabul edilmedi

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını görüşmek için toplanan TBMM Genel Kurulu'nda genel görüşme önergesiyle ilgili partilerin grup konuşmaları tamamlandı. CHP'nin 'TBMM'nin çalışmalarına devam etmesi için verdiği önerge kabul edilmedi. Meclis çalışmalarına 1 Ekim'de devam edecek.

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını görüşmek için toplanan TBMM Genel Kurulu'nda genel görüşme önergesinin ön görüşmelerinde partilerin grup konuşmaları tamamlandı. Genel Kurul'da yapılan elektronik oylama sonucunda genel görüşme açılması oyçokluğuyla reddedildi.

Olağanüstü toplantı gündeminin tamamlanmasının ardından içtüzüğün 7. maddesinin son fıkrası uyarınca TBMM'nin çalışmalarına devam etme önergesi okundu. Yapılan elektronik oylamada çalışmaların devam etmesine ilişkin önerge reddedildi. Meclis, çalışmalarına 1 Ekim'de devam edecek.