TBMM Genel Kurulu'nda Cinsiyetiçilik Tartışması… Müsavat Dervişoğlu: "Cinsiyetçi Birisi Olsam İstanbul Sözleşmesi'ni Savunmazdım"

TBMM Genel Kurulu’nda İYİ Parti’nin “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) verdiği kararların” araştırılması önergesi görüşülürken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun “Anamızı belleyen kadıysa, kadıyı kime şikayet edelim?” sözü cinsiyetçilik tartışmasına neden oldu. AKP Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Partili Dervişoğlu’nun sözünü eleştirdi. Dervişoğlu, Gökcan’a “Ben cinsiyetçi bir adam değilim. Cinsiyetçi birisi olsam İstanbul Sözleşmesi’ni savunmazdım” karşılığını verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) verdiği kararların" araştırılması önergesi görüşülürken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun "Anamızı belleyen kadıysa, kadıyı kime şikayet edelim?" sözü cinsiyetçilik tartışmasına neden oldu. AKP Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Partili Dervişoğlu'nun sözünü eleştirdi. Dervişoğlu, Gökcan'a "Ben cinsiyetçi bir adam değilim. Cinsiyetçi birisi olsam İstanbul Sözleşmesi'ni savunmazdım" karşılığını verdi.

İYİ Parti Grubu'nun "RTÜK'ün tartışmalı kararlarının" araştırılması için verdiği önergenin gündemine alınması önerisi bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Görüşmeler sırasında, RTÜK'teki bir üyelik için bir süredir devam eden seçim tartışması devam etti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un RTÜK üyeliği için aldığı kararları eleştirerek, şunları söyledi:

"1 Temmuz tarihinde boşalmış RTÜK üyeliği o günün şartları içerisinde İYİ Parti'ye düşüyor. Her kim diyorsa ki '1 Temmuz'da o üyelik Adalet ve Kalkınma Partisi'nindir'. Bir iddia delille beslenecekse, sizin belirttiğini koşulların kabul edilmesi de sabahın 9'unda, saat 11'e kadar o geçerli. 1 Temmuz tarihinde Aykut Erdoğdu Beyin 28 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği istifa TBMM Başkanlığına bildiriliyor. Bildirimi yapan da CHP. Ben bir milletvekilimizin istifasını TBMM Başkanlığına götürsem, ne ister benden başkanlık. Şimdi Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs partimizden istifa etmiştir desem, Meclis Başkanlığı benden Sayın Örs'ün istifasını istemeyecek mi? İstemesi lazım. Aynı o şekilde CHP'den de istifa dilekçesi istenmiş. Bu dilekçenin ıslak imzalı hali, TBMM Başkanlığına gelmiş… Bu istifa dilekçesi 5 Temmuz 2022 tarihinde saat 15.24'te TBMM'ye bırakılmış… Bu belge 5 Temmuz tarihinde saat 15.24'te TBMM Başkanlığına sunulmuş. İstifa işlemi böylece tekamül etmiş."

"Anamızı belleyen kadıysa, kadıyı kime şikayet edelim?" diyen Dervişoğlu, "Siyasi ketenperelerle, manevralarla, entrikalarla elde ettiğiniz şey sadece bir RTÜK üyeliğidir" diye vurguladı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun 1 Temmuz 2022'de istifasının işleme alındığını anlatarak, "1 Temmuz 2022 tarihine ilişkin oran hesapları o tarihteki nihai milletvekilliği sayısına göre yapılmaktadır. Tarih bazlı oran hesaplarında üyelikten istifa işleminin saati bir önem taşımamaktadır" dedi.

Dervişoğlu, yerinden söz alarak, "Her şeyin usulsüz, haksız, adaletsiz olduğunu söylüyorum. Arkadaşlarım bana biraz daha sert konuş diyorlar. Daha nasıl sert konuşayım ya. Biri bana haksız, adaletsiz, hukuksuz dese, bu beni aynaya bakılamaz hale getirir" diye konuştu.

"RTÜK SİYASİ VE TARAFLI KARARLAR ALIYOR"

HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, "RTÜK siyasi ve taraflı kararlar alıyor, iktidarın propaganda aygıtı haline dönmek istemeyen televizyonlar üstünde adeta Demokles'in kılıcı gibi duruyor. Muhalif yayın yapan televizyonları susturmak, mümkünse bunları kapatmak istiyor" dedi.

Tiryaki, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i hedef alarak, "RTÜK üyelerini TBMM seçiyor. Bir tane üye tarafsızlık ilkelerine aykırı davranıyor diye, bir üyenin üyeliğine son verdi. Usulde paralellikmiş, Meclis'in karar almasıymış, RTÜK'ün umurunda olmadı. Meclis'in kararını çöpe attı. Meclis'in seçtiği RTÜK üyesinin görevine son verdi" diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, RTÜK'ün "Recep Tayyip Üst Kurulu" haline geldiğini söyleyerek, "Hem kadro olarak yaptınız, hem cezalarınızla yaptınız" diye vurguladı. Sertel, RTÜK'teki kadrolardan bahsederek, şunları belirtti:

"9 kişiye bir daire başkan yardımcısı düşüyor, her biri de 19 bin lira asgaride aylık maaş alıyor. Siz orayı kadro yığını haline getirdiniz. İzlediğiniz kanallar, izlediği kanalları söyleyeyim size. Halk TV 771 kişi, TELE 1'i izliyor 771 kişi, KRT'yi, FOX TV'yi, Flash Haber'i, TV 5'i izliyor. Nereden çıkarıyorsun Atilla Sertel bu kanalları izlediğini. Ebubekir Şahin bunları söylüyor diye nasıl bunları çıkarıyorsun. Söyleyebilirsin. Yazılan cezaların söylüyorum. Halk TV'ye 1 Ocak- 15 Eylül arasında yazılan ceza sayısı 14, TELE 1'e yazılan ceza sayısı 11, KRT'ye yazılan ceza sayısı 5, FOx TV'ye yazılan 4, daha dün açılan Flash Haber'e 4 ceza yazılmış. Toplamda 11, 5 milyon ceza yazılmış. Diğer kanallara geliyorum. A Haber 0, Ülke TV 0, Kanal 7 0, TV Net 0, Akit TV 0. ya sizde vicdan var mı Allah aşkına."

AKP Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Partili Dervişoğlu'nun "Anamızı belleyen kadıysa, kadıyı kime şikayet edelim?" sözünü eleştirdi ve tutanaklardan çıkarılmasını istedi. TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç, bu sözlerin tutanaklardan çıkarılma imkanın olmadığını söyleyerek, Dervişoğlu'nun talebi halinde tutanağa dip not düşülebileceğini açıkladı. Dervişoğlu da söz alarak, "Ben cinsiyetçi bir adam değilim. Cinsiyetçi birisi olsam İstanbul Sözleşmesi'ni savunmazdım" dedi.

RTÜK kararlarının araştırılmasına ilişkin önergenin gündeme alınması önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.