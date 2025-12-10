Haberler

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Bütçe Görüşmeleri "Yeter Sayı"Nın Olmaması Nedeniyle 1 Saat Gecikmeli Başladı.

Güncelleme:
TBMM Genel Kurulu'nda, toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle 2026 yılı bütçesi görüşmelerine başlanamadan ara verildi. İYİ Parti'den Turhan Çömez, iktidar partisi milletvekillerinin salonda bulunmadığını eleştirdi ve duruma tepki gösterdi.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle 2026 yılı bütçesi görüşmelerine başlanamadan ara verildi. İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, boş olan iktidar sıralarının videosunu paylaşarak, "Yoklar. Saray bütçesini savunmak için bile gelmemişler. İktidar cenahı toplansın diye 25 dakika ara verildi. Gelsinler diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Genel Kurul'da saat 11.00'de başlaması gereken görüşmeler saat 12.00'ye uzadı.

TBMM Genel Kurulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesini görüşmek üzere TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da iktidar vekillerinin bulunduğu koltukların boş olması dikkat çekerken, muhalefet milletvekilleri duruma tepki gösterdi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba yoklama istedi ve elektronik oylama yapıldı. Toplantı yeter sayısı bulunamadığı için birleşime 25 dakika ara verildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından Genel Kurul Salonu'nun videosunu paylaşarak, "Yoklar. Saray bütçesini savunmak için bile gelmemişler. İktidar cenahı toplansın diye 25 dakika ara verildi. Gelsinler diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Verilen aranın ardından yeniden yoklama yapıldı ve saat 12.00 sıralarında bütçe görüşlemelerine geçilebildi. Ancak görüşmeler başladıktan sonra iktidar sıralarının yeniden boşalması üzerine Veli Ağbaba ayağa kalkarak duruma tepki gösterdi.

