TBMM Genel Kurulu... İyi Partili Usta: "Vatandaşa Verilecek Parayı Biraz Artırmaya Yönelik Tüm Tekliflerimiz Reddediliyor"

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi görüşmeleri başladı. İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Vatandaşa verilecek parayı biraz artırmaya yönelik tüm tekliflerimiz reddediliyor. Trendyol'un cebine 46 milyar lira koyan eller vatandaşa bir şey vermeye gelince komisyonda kalkmadı. En son açıklanan enflasyon yüzde 39,1. Bayram ikramiyesi yüzde 33 arttırıldı. 28 milyar lira bir maliyetten bahsediliyor. Şu çok net; bir şeyi enflasyonun altında arttırıyorsanız onun yükünden, maliyetinden de bahsedemezsiniz zaten siz kara geçmişsiniz demektir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmeleri başladı. Teklifin tümü üzerine konuşan muhalefet partileri milletvekilleri bayram ikramiyesinin düşüklüğüne dikkat çekerek asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini ifade ettiler.

"Bunun adı bayram ikramiyesi değil, harçlık"

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, "Bu kanun teklifinde ana madde emekli ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartılmasını içeren bir düzenleme söz konusu. Bir TBMM üyesi olarak böyle bir miktar ikramiyenin Meclis çatısı altında görüşülmesinden utanç duyuyorum. Biz emeklilere 4 bin lira ikramiyeyi hak görüyorsak, bayram ikramiyesi olarak bahşediyorsak bize yazıklar olsun. Şu anda emeklimiz 4 bin liraya birkaç kilo şeker alabilir. Emeklilerimize bayram ikramiyesinin verilmeye başlandığı 2018 yılında çeyrek altın 320 liraydı, emekli ikramiyesi ile 3 tane çeyrek altın alınabiliyordu. Bugün 4 bin lira ile 0,66 çeyrek altın alınıyor. Emeklimizin geldiği durum bu. Bayram ikramiyesini asgari ücrete oranlasak bayram ikramiyesinin 13 bin 188 lira olması lazım. Bunun adı bayram ikramiyesi değil bu emekliye verilen bir harçlık. Kanuna bu kadar zaman harcamıza bile yazık" dedi.

"Trendyol için kalkan eller emekli için kalkmıyor"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşa verilecek parayı biraz artırmaya yönelik tüm tekliflerimiz reddediliyor. Trendyol'un cebine 46 milyar lira koyan eller vatandaşa bir şey vermeye gelince komisyonda kalkmadı. En son açıklanan enflasyon yüzde 39,1. Bayram ikramiyesi yüzde 33 arttırıldı. 28 milyar lira bir maliyetten bahsediliyor. Şu çok net; bir şeyi enflasyonun altında arttırıyorsanız onun yükünden, maliyetinden de bahsedemezsiniz zaten siz kara geçmişsiniz demektir. Bütün bunlara rağmen Erdoğan, 'daha ne olacaktı' dedi. Toplumun beklentisinden kopuk, realiteden kopuk birtakım beyanlarda bulundu. Bunu bir lütuf olarak gördüler halbuki biz bu bir lütuf olmasın kurala bağlansın diyoruz. Her defasında bunu tartışmayalım, bunu iki bayramda toplam bir asgari ücrete denk gelecek şekilde sabitleyelim dedik fakat bunu da reddettiler. TÜİK'in açıkladığı makyajlı enflasyonda bile olması gereken rakam 8 bin 350 lira. Asgari ücrete endekslediğimiz durumda 13 bin 800 lira olmalıydı. Trendyol için kalkan eller emekli için kalkmıyor."

"Emekli ikramiyesinin 19 bin lira olmasına yönelik önergemiz reddedildi"

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ise şu ifadelere yer verdi:

"Bu yasa teklifi ile emeklilere bayram ikramiyesi adı altında bayram harçlığı vermeye çalışıyorsunuz. Emekli, bayram ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltmeye çalışan bu yaklaşımı asla kabul etmiyoruz. Emeklilerin bu hayat pahalılığında en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak bu bayram harçlığına değil insanca yaşayabilecekleri bir emekli aylığına ihtiyaçları var. Biz emekli ikramiyesinin 19 bin lira olmasına yönelik önerge verdik ama iktidar tarafından bu önergemiz reddedildi. Bu talebimizi tekrar ediyoruz.

Bizler kadınlar olarak 2025 aile yılının bizler açısından zor bir yıl olmasından endişeliyiz. AKP iktidarının kadına bakışı erkek egemenlikçi akıldan ilham alıyor, kadınlar üzerinde bir tahakküm kurmayı amaçlıyor. Bu anlayış ki milyonlarca kadının kararına saygı duymadan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkan bir anlayıştır. Bu iktidar ki kadını ontolojik olarak inkar edip sadece aile içinde tanımlayan bir iktidardır. Eğer bugün kadın cinayetleri artış göstermişse, kadına yönelik şiddet rutine dönmüşse bunun sebeplerini iktidarın uygulamalarında aramamız gerekiyor. Görüşülen torba yasada aile yılı nedeniyle iki madde düzenlendi. Kadının adını önce bakanlıktan sildirdi, kadını aile kavramı içinde görünmez kılmaya çalışıyor. Ailenin güçlendirilmesiyle ifade edilen her politikada kadın hakları ve kazanımlarının gasp edildiği bir süreçten geçiyoruz."

"Asıl marjinal sizsiniz, siz azınlıktasınız"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise şunları söyledi:

"Demokrasiler 'ne yapalım canım bırakın yargısal süreci izleyelim' deyip vatandaşların bir kenara çekildiği ve siyasi rakiplerinizin cezaevine atılıp yıllarca iddianame beklediği bir sistem değildir. Dolayısıyla biz alanlarda olmaya devam edeceğiz ama tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz. 7 günde hiçbir polis memurumuzun burnu kanamamıştır. Gösteriler son derece barışçıldır ama elbette ki milyonların katıldığı gösterilerde provokatör de olabilir. Onları ayıklamak devletin işidir. Sokağa çıkan gençleri 'bunlar marjinaldir' diye etiketlemeyi asla kabul etmiyoruz. Asıl marjinal sizsiniz, siz azınlıktasınız. Sizler Türkiye'nin gündeminin dışına düştünüz. Sizler koltuğunuzu korumak için her şeyi göze alan siyasetçilersiniz ama gençler Türkiye'nin gerçek sahipleri. Onlar açlıkla, yoksullukla, harçlıklarıyla geçinememekle, kitap alamamakla, yurt bulamamakla, gelecek hayali kuramamakla sınanan gençler. Ateşle oynuyorsunuz. Gençleri anlayın, sokağa çıkanları anlayın."

"Demokrasinin ekmek olduğunu bilenler hep birlikte sokaktalar"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise şunlara yer verdi:

"Şu anda yaşanan şey bir darbedir. Ancak bu ülkenin insanları bu darbeye geçit vermeyecektir. Hapse atılan sadece İmamoğlu değil, adalet, milli irade, demokrasi hapsedildi. 19 Mart'ta yeni Türkiye'nin ilk gününe uyandık. Uyandığımız yeni ülkede inşa edilmek istenen sistemin adı faşizmdir. Bu sisteme alışmayacağız. Gücünüz İmamoğlu'na yetmeyecek. Bu pazar günü ülkenin her yerinde demokrasi sandıkları kuruldu, her siyasi görüşten milyonlarca insan o sandıklara akın etti. Siz şimdiye kadar bir tane İmamoğlu'yla başedemediniz 15 milyon 500 bin İmamoğlu'yla nasıl başedeceksiniz?

Ülkede günlerdir meydanlar dolu. Yeni Türkiye'nin mağdur ettiği herkes sokaklarda. 14 bin lira emekli maaşı alan emekliler o meydanda. 22 bin lira asgari ücret alanlar, çiftçiler, kadınlar, işsizleri gençler orada. Bıçağın kemiğe dayandığını ilk anlayan o gençler oldu. Mezun olduktan sonra biliyorlar ki her üç taneden birisi iş bulamayacak. O gençler sokakta isyan ediyorlar. Bu gençler ev, araba sahibi olamayacaklarını, anne ve babalarından daha fakir olacaklarını biliyorlar ve isyan ediyorlar. Bunlar bir kura çekiminde 'Arifciğim neredesin' diyecek halası, dayısı olmayan gençler. Bu gençler ne yaparsa yapsın mülakatta eleneceğini bilenler. Demokrasinin ekmek olduğunu bilenler hep birlikte sokaktalar."