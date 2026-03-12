TBMM Genel Kurulu... Gökhan Günaydın'dan Emekli İkramiyesinde Artış Olmamasına Tepki: Para Yandaşlarınıza Var

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlayacağız" sözlerine ilişkin bazı kamu yöneticilerinin aldığı ücretleri gündeme getirdi. Günaydın, "Ahmet Bolat, Yönetim Kurulu Başkanı olarak huzur hakkı yani ayda 404 bin lira alıyor. THY Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Ekşi ayda 2 milyon 416 bin lira alıyor. Bir emeklinin on yılda alacağı maaşı Bilal Ekşi bir ayda alıyor. Bir emeklinin seksen yedi yıllık maaşını bu 15 kişi bir ayda götürüyor. Hani para yoktu ya, hani para yoktu. Para yandaşlarınıza var" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da 10 Mart'ta Dışişleri ve Milli Savunma bakanlarının Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin yaptığı bilgilendirmenin tutanak özeti kapalı oturumda okunmasının ardından, gündemdeki konuların görüşmelerine devam edildi. Kurulda ayrıca, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulülünün 105'inci yılı ile 12 Mart Muhtırası gündeme geldi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, emeklilere bayramlarda verilen ikramiyelerin geçmiş yıllardaki seyrine değinerek, "Bayramlarda bayram ikramiyeleri veriliyordu, önce bin lirayla başladık, geçen sene 4 bin liraydı; bu sene beş bin yapmayı düşündü iktidar ve bununla ilgili olarak da sonra vazgeçtiler. Savaşı bahane ettiler, savunma sanayisini bahane ettiler" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin yirmi beş yıldır iktidarda olduğunu belirten Özdağ, "Cumhuriyetin dörtte 1'ini siz yönetiyorsunuz, çok partili hayata geçtiğimizden beri de üçte 2'lik kısmını da siz yönetiyorsunuz. Niye önceden tedbir almadınız? Neden gereğini yapmadınız da emeklilerin bin lirasına tasallut ettiniz buradan?" diye konuştu.

Özdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduk" ifadeleri ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da "Ne vatandaşlarımız borçlu ne özel sektörümüz borçlu ne devletimiz borçlu" sözlerini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de vatandaşlar borçlu, kamu borçlu ve de özel sektör borçlu; 549 milyar dolar borcumuz var bizim. Bu 4 bin lirayı veremediniz ama kalkıyorsunuz, Zafer Havalimanı'nda 2025'in 12'nci ayında yolcu sayısının 38 bin 727 olduğu belirtildi. Peki, garanti ettiğiniz yolcu sayısı 1 milyon 317 bin kişi ve hata payınız ne kadar? Yüzde 97. İşte bu milletin parasını aldınız, bu emeklilerin parasını birkaç müteahhide verdiniz, garantili yollara, garantili köprülere, garantili hava limanlarına verdiniz. O nedenle, bunların hepsi ayıplı işler, kalkıp bir de milli savunmadan, savunma sanayisinden, uzay sanayisinden bahsetmeyin, İran'dan, Amerika'dan bahsetmeyin. Önce siz bu işleri ortadan kaldırın diyorum."

Temelli: 12 Eylül geldi, 28 Şubat geldi ve darbe mekaniği çalışmaya devam etti

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, 12 Mart tarihinin Türkiye ve bölge açısından çeşitli olaylarla anıldığını belirterek değerlendirmelerde bulundu. Temelli, 12 Mart 1971 askeri müdahalesi, 12 Mart 1995 Gazi olayları ve 12 Mart 2004'te Kamışlı'da yaşanan gelişmelere değindi.

Temelli, konuşmasına 12 Mart tarihinin Türkiye açısından önemli bir gün olduğuna dikkati çekerek başladı. "12 Mart 1971 bir askeri muhtıra günü. Aslında bakmayın adına muhtıra dendiğine, açık açık bir darbe. 12 Mart darbesi sivil siyaseti hedef aldı, üniversiteleri hedef aldı, aydınları, gençleri, işçileri, köylüleri hedef aldı. Bu darbe insanları gözaltına aldı, işkenceden geçirdi, tutukladı, adeta ülkeyi yeni bir darbeler mevsimine doğru sürükledi. 12 Eylül geldi, 28 Şubat geldi ve darbe mekaniği çalışmaya devam etti" diye konuştu.

Temelli, 12 Mart sürecinde hayatını kaybeden veya idam edilen kişileri de anarak, "İdama giden Deniz'i, Yusuf'u, Hüseyin'i, katledilen Mahirleri, İbrahimleri, Sinanları saygıyla anıyorum. Onları katledenleri, o darbecileri ve o darbecilerin gölgesinde siyaset yapanları da lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

12 Mart 1995'te yaşanan Gazi olaylarına ilişkin konuşan Temelli, "Bir gece öncesi Gazi Mahallesi'nde kahvehaneler tarandı. Ertesi gün halk bunu protesto etmek için sokaklara çıktı. Kolluk gücü ne yaptı? Halka saldırdı ve 22 kişiyi katletti, onlarca insan yaralandı. Bu saldırının failleri ne yakalandı ne de yargılandı. Adalet yerini bulana kadar biz 12 Mart Gazi katliamını dile getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Temelli, 12 Mart 2004'te Kamışlı'da yaşanan olaylara da değinerek, "Bir futbol müsabakasında Baas rejimi halkın üzerine ateş açtı, büyük bir provokasyonla orada Rojava halkı, Kamışlı halkı katledildi" diye konuştu.

Günaydın: Bir emeklinin on yılda alacağı maaşı Bilal Ekşi bir ayda alıyor

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstiklal Marşı'nın kabülünün 105'inci kutlayarak, 12 Mart 1971 tarihinde de adına "muhtıra" denilerek darbe yapıldığını savundu. Günaydın, "Nasıl dün asker-sivil tüm darbelere karşıysak bugün de Cumhuriyet Halk Partisi askerden ve sivilden, nereden gelirse gelsin tüm darbelere onurla karşı çıkmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Emeklilere yönelik ödemelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli ikramiyelerine ilişkin "Emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlayacağız" sözlerine değinerek, "Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı emeklilere, emekli ikramiyelerine bir kuruş zam yapmadı, bir kuruş ilave para ödemedi ve dün maaşların üç dört gün erkene alınmasını müjde olarak verebildi; bu kadar halktan koptunuz" dedi.

Bu durumun gerekçesinin bütçede kaynak bulunmaması olarak açıklandığını belirten Günaydın, konuşmasında bazı kamu yöneticilerinin aldığı ücretleri gündeme getirdi. Günaydın, "Türk Hava Yollarının İcra Komitesi Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının listesi... Ahmet Bolat, Yönetim Kurulu Başkanı olarak huzur hakkı yani ayda 404 bin lira alıyor" dedi. Günaydın, Ahmet Bolat'ın, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın kardeşi olduğunu belirterek, Ömer Bolat'ın geçmişte MÜSİAD başkanlığı yaptığını ve Albayrak Grubu'nda CEO olarak görev aldığını söyledi.

Günaydın, THY Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Ekşi'nin ayda 2 milyon 416 bin lira aldığını kaydederek, "20 bin lira asgari ücret, 20 bin lira emekli aylığı alan vatandaşın bunun gibi maaş alabilmesi için on yıl yaşaması gerekiyor. Bir emeklinin on yılda alacağı maaşı Bilal Ekşi bir ayda alıyor" ifadelerini kullandı.

THY yönetiminde yer alan 15 kişinin toplam maliyetine de değinen Günaydın, "Buradaki 15 kişi bu memlekete ayda 21 milyon 115 bin liraya mal oluyor. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bir emeklinin seksen yedi yıllık maaşını bu 15 kişi bir ayda götürüyor. Hani para yoktu ya, hani para yoktu. Para yandaşlarınıza var" dedi.

Kaynak: ANKA