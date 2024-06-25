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TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 31 Temmuz'a kadar devam edecek

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AK Parti'nin TBMM'nin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi Genel Kurul'da kabul edildi. Belirlenen çalışma takvimine göre TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 31 Temmuz saat 24.00'e kadar devam edecek.

(TBMM)- AK Parti'nin TBMM'nin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi Genel Kurul'da kabul edildi. Belirlenen çalışma takvimine göre TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 31 Temmuz saat 24.00'e kadar devam edecek.

AK Parti'nin TBMM'nin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi getirdi. Buna göre, Genel Kurul bugün ve 26 Haziran çarşamba günü Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek. Genel Kurul'da 2-3 Temmuz'da Türk Sivil Havacılık Kanunu'nu görüşülecek. TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 31 Temmuz saat 24.00'e kadar devam edecek.

TBMM Genel Kurulu'nda kripto varlıklara ilişkin düzenleme içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geneli üzerindeki görüşmelere başlandı. 19 madeden oluşan teklif temel kanun olarak iki bölüm halinde görüşülecek. Birinci bölüm ilk 10 madde, ikinci bölüm ise 9 maddeden oluşuyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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