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TBMM Genel Kurulu, AYM'nin Can Atalay kararını görüşmek üzere toplandı

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TBMM Genel Kurulu, muhalefetin çağrısı üzerine Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay ile ilgili kararını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, konuşmasında hükümete ve AKP'li milletvekillerine sert eleştirilerde bulundu. Konuşma sırasında yaşanan tartışmalar ve saldırılar nedeniyle oturum ara verildi.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu, muhalefetin çağrısı üzerine Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay ile ilgili kararını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, "Din şarlatanlığınıza, göstermelik milliyetçiliğinize kanan, hırsızlığınızı, yolsuzluğunuzu, hukuksuzluğunu görmezden gelenleri makbul vatandaş olarak gören sizlerden, en çok duyduğumuz sözcükler nelerdir biliyor musunuz? 'Vatan haini, FETÖ'cü, katil, terörist.' Sizden olmayan, suçlarınıza ortak olmayan herkese, 'terörist' dediğiniz için Can Atalay'a, 'terörist' demeniz hiç şaşırtıcı değil. Ama herkes bilsin, tüm yurttaşlar bilsin, bu ülkenin en büyük terör örgütü, hanedanlık mafyasıyla devlete çöken, işte bu sıralarda oturanlar, en büyük teröristler de buradakilerdir" diye konuştu.

CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, TİP, DEVA, Demokrat Parti ve Emek Partisi'nden oluşan muhalefet partileri, Meclis'in AYM'nin Can Atalay kararıyla ilgili toplanması için 9 Ağustos'ta TBMM Başkanlığı'na başvurmuştu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısı üzerine TBMM Genel Kurulu, bugün olağanüstü toplandı. Usul tartışmasıyla açılan Genel Kurul'da TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, ilk aranın verilmesinden önce yaptığı konuşmasına, "Lafı hiç uzatmayacağım, bir tespitle başlayacağım. Sizde hiç utanma yok. Zerre miskal utanmanız yok, haysiyetiniz yok" ifadeleriyle başladı. AKP sıralarından tepki gelmesi ve AKP'li milletvekillerinin kürsüye doğru yürümesi üzerine TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, oturuma 15 dakika ara verdi.

Aranın ardından yeniden söz alan Şık, şöyle konuştu:

"Usul tartışması açıldı ama burada usul konuşmaya hiç gerek yok. Çünkü anayasasızlığın hüküm sürdüğü, kanunsuzluğun teamül haline geldiği bu ülkede size mevzuat anlatacak değilim. Din şarlatanlığınıza, göstermelik milliyetçiliğinize kanan, hırsızlığınızı, yolsuzluğunuzu, hukuksuzluğunu görmezden gelenleri makbul vatandaş olarak gören sizlerden, en çok duyduğumuz sözcükler nelerdir biliyor musunuz? 'Vatan haini, FETÖ'cü, katil, terörist.' Sizden olmayan, suçlarınıza ortak olmayan herkese, 'terörist' dediğiniz için Can Atalay'a, 'terörist' demeniz hiç şaşırtıcı değil. Ama herkes bilsin, tüm yurttaşlar bilsin, bu ülkenin en büyük terör örgütü, hanedanlık mafyasıyla devlete çöken, işte bu sıralarda oturanlar, en büyük teröristler de buradakilerdir. Bunu da herkes bilmelidir. Hepinizin toplamının şu memlekete Can Atalay kadar hayrınız dokunsa ömür boyu şükür namazı kılacak insanlarsınız. Ahlaktan bahsedecek en son kişi sizsiniz. Birazcık ahlaka sahip olsanız bu adam Meclis'i yönetemez."

Şık'ın konuşması esnasında AKP sıralarından tepkiler gelirken, Bozdağ oturuma 45 dakika ara verdi. Ardından AKP İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, Şık'a yumrukla saldırdı. Özalan'ın saldırısı ardından yaşanan arbedede DEM Parti Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşı yarıldı. Tartışmaların ardından görevliler kürsü yanındaki merdivenlerde bulunan kan lekelerini temizledi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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