TBMM Genel Kurul... Murat Emir, "3 Aralık Engelliler Günü'ne" İlişkin: "Yaklaşık 80 Bin Engelli, Maaş Alamaz Bir Noktaya Gelmiş"

(TBMM)- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda, 3 Aralık Engelliler Günü'nde ilişkin AK Parti'nin engelli politikalarında ilişkin eleştiride bulundu. Emir, " Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın engelli aylığında aktarılan tutara baktığınızda, yıllar içerisinde anlamlı bir artış görmediğimiz gibi, 2023'le 2024 arasında neredeyse yüzde 10'luk bir artış var ve 2000 Eylüle kadar 18 milyar 344 milyon liralık bir engelli aylığı ödemesi yapılmış. Ama engelli aylığından yararlanıcı sayısına baktığınıza, 2023'te 618 bin 249 iken 2024'te 546 bin 379 olmuş; yaklaşık 80 bin engelli, maaş alamaz bir noktaya gelmiş. Bunun sebebi, iktidarın engellilere maaş ödememek için dolambaçlı birçok yolu denemesi ve onların maaşını bir şekliyle ödemekten imtina etmesi" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Karaca başkanlığında toplandı. Karaca, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. Milletvekilleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, engelli haklarının en temel haklardan birisi olduğunu belirterek, öncelikle yaşam hakkı başta gelmek üzere birçok hakkı içerisinde barındırıyor. Türkiye'de 10 milyondan fazla engelli var bunların hala erişilebilirlik, istihdam, eğitim ve sosyal katılım haklarından sistematik bir ayrımcılığa maruz kaldıkları ve en önemlisi de toplumda eşit yurttaş olarak görülmediklerini çok iyi biliyoruz. Sağlık ve yaşam hakları engellenen temel yurttaşlık hakları ihlal edilen engellilerin karşılaştıkları adaletsizlikler bu sorunun acilen çözülmesi gerektiğini ortaya koyuyor" dedi.

Çömez: "23 yıldır engellilerin ne noktaya geldiğini görmüş olun"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise, Türkiye'deki engelli vatandaşların sayısının güncellenmediğini belirterek, "Her birinin ayrı ayrı son derece ciddi dramatik sorunları var, tartışıyoruz ama konuyu kapatıyoruz. Fiziki şartların yetersizliği hayatlarını son derece zorlaştırıyor. Ortez, protez ve diğer medikal ürünlerle ilgili ödemeleri gereken para her gün artıyor ve yapılan katkılar son derece yetersiz. Ulaşım araçları yetersiz" diye konuştu.

Engellilerin, beslenme ve barınma sorunları olduğunu da söyleyen Çömez, "Devletin vermiş olduğu aylık yetersiz. Yüzde 40 -69 engeli olan vatandaşlarımıza devletin münasip gördüğü para 2 bin 797 TL. Yüzde 70'in üzerinde engeli olan vatandaşlarımıza 4 bin 196 TL. Bununla temel ihtiyaçları karşılamak, sosyal hayata entegre olmak mümkün değil" dedi.

Çömez, "AK Parti kurulduğu yıllarda engellilerle ilgili çok fazla tahahhütlerde bulunmuştu. 23 yıldır engellilerin ne noktaya geldiğini görmüş olun" diye konuştu.

Kaya, Filistin protestosu

Saadet- Gelecek Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, İstanbul Kongre Merkezi'nde 29 Kasım Cuma günü düzenlenen TRT World Forum'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto eden Filistin yanlısı 9 kişinin, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına ilişkin, "Bu soruşturmada var olan hukuksuzlukların, başta Adalet ve Kalkınma Partisindeki milletvekili arkadaşlar olmak üzere buradaki bütün milletvekili arkadaşlarımızın vicdanlarını kanattığını biliyorum ama vicdanlarımızı kanatması yetmiyor, sesimizi yükseltmemiz lazım. Bu çocuklar sizlerin de kardeşleri, çocukları olabilirdi. Gençler bunlar, Filistin konusunda hassasiyetleri var. Ülkelerinin Başkanlarının veya ülkelerin Hükümetlerinin yaptıkları, yapamadıkları vardır; seslerini yükselterek daha fazla bir inisiyatif almalarını talep etmenin neresi terörle mücadele kapsamına giriyor? Bu çocukların 'Filistin özgürleşsin' çabalarının karşılığı 4 gün Vatan Emniyet Müdürlüğünde nezarette tutulmak mı olmalıydı? Bu 9 kişinin başörtülü bir hakim tarafından tutuklanmasını Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlarımız vicdanlarının neresine yerleştiriyor? Biz, hakim ister başörtülü olsun ister başörtüsüz olsun, verdiği karara bakarız" dedi.

Emir: "Yaklaşık 80 bin engelli, maaş alamaz bir noktaya gelmiş"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, 3 Aralık Engelliler Günü'nde ilişkin AK Parti'nin engelli politikalarında ilişkin eleştiride bulundu. Emir, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın engelli aylığında aktarılan tutara baktığınızda, yıllar içerisinde anlamlı bir artış görmediğimiz gibi, 2023'le 2024 arasında neredeyse yüzde 10'luk bir artış var ve 2000 Eylüle kadar 18 milyar 344 milyon liralık bir engelli aylığı ödemesi yapılmış. Ama engelli aylığından yararlanıcı sayısına baktığınıza, 2023'te 618 bin 249 iken 2024'te 546 bin 379 olmuş; yaklaşık 80 bin engelli, maaş alamaz bir noktaya gelmiş. Bunun sebebi, iktidarın engellilere maaş ödememek için dolambaçlı birçok yolu denemesi ve onların maaşını bir şekliyle ödemekten imtina etmesi" dedi.

Engelli yakınına aylık bağlanma oranlarında yıllara göre düşmeler olduğuna dikkati çeken Emir şunları söyledi:

"2023'te 99 bin 900 yakına maaş bağlanmışken 2024'te 75 bin 36'dır. Burada daha anlamlı bir düşme var. Bunların sebebi şu, AKP bir sınır koyuyor ve 'ayda 11 bin 334 lira geliriniz var ise size engelli maaşı ödemem, size engelli yakını parası ödemem' diyor. Oysa 11 bin 334 lira açlık sınırının dahi yarısından az. Dolayısıyla bir evde eğer bir emekli var ise, bir engelli, emekli maaşı alıyorsa artık ona engelli parası ödemiyorsunuz. Bu, vicdana; bu, akla; gerçekten bu, sosyal devlet anlayışına sığabilecek bir yaklaşım mıdır. Dolayısıyla engellilerin her zaman yanındayız. 'Engelli yüzyılı yapacağız' diyorsunuz ya, aman gözünüzü seveyim, hiçbir yılı engelli yılı, emekli yılı falan yapmayın; hangi nüfus grubunu o yılın adına işaretliyorsanız, onların boğazını sıkıyorsunuz, aynen 'Emekli yılı olacak' deyip emeklilerin boğazını sıktığınız gibi. Peki, maaş alırsa ne kadar alıyor? 9 bin 77 lira Bakanlık veriyor, eğer kaymakamlık üzerinden alırsa da 4 bin 196 lira, yüzde 40'tan fazla engeli olduğunu ispatlayabilirse.

"Türkiye'de kaç engelli olduğunu bilmeyen bir iktidarsınız"

Sayın Bakan açıklama yaptı '22 yılda 70 bin 878 kişiyi, engelliyi işe aldık' dedi. Yani sanki övünülecek bir rakam gibi. 22 yıla böldüğünüzde yılda 3 bin 221 ediyor. Türkiye'de siz kaç engelli olduğunu bilmeyen bir iktidarsınız. Kaç engelli var Türkiye'de? TÜİK'e göre 4,8 milyon, derneklere göre 6 milyon, bir başka istatistiğe göre 10 milyon civarında engelli var ve siz bu koşullarda yılda 3 bin 221 kişiyi işe alıp 'Engellileri istihdam ediyoruz' diyecek kadar da şirazesinden kaymış bir iktidarsınız.

Engellilerin istihdamıyla ilgili elimde bir belge var. Bir depremzede, Adıyaman'dan görme engelli bir kardeşimizin e-KPSS sonucu; 115 bin 146 kişi bu sınava girmiş, bu arkadaşımız 94 puanla 272'nci olmuş, 6 aydır atanmayı bekliyor. Kendisine atayıp atamayacaklarını bile söylememişler. Bu arkadaş daha ne yapsın, işe girmek için ne yapması lazım, soruyorum size.

"Görme engelli öğrenci ve öğretmenlerin kullanacağı kitaplar hala dağıtılmadı"

Görme engellilere ne öğrencilerin ne de öğretmenlerin kullanacağı kitaplar hala dağıtılmadı. Dernekler Milli Eğitim Bakanından randevu dahi alamıyorlar. Kendisi ilçe kongrelerinde dolaşıp laik, demokratik cumhuriyete, Mustafa Kemal'e dil uzatmaktan görme engellilerin kitabını dağıtmaya fırsat bulamıyor muhtemelen ve üç ay oldu okullar açılalı, görme engelliler kitaplarını bekliyorlar."

Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto eden Filistin yanlısı 9 kişinin, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına ilişkin, "Cumhurbaşkanına hakaret diye bu gençleri dört gündür tutuyorlar ve Cumhurbaşkanına hakaretten tutukladılar. Şimdi, biz Cumhurbaşkanının İsrail sevdalısı olduğunu biliyoruz. İsrail'in gerçekten canını yakacak hiçbir adımı atmadığını ve atamayacağını gayet iyi biliyoruz." diye konuştu.