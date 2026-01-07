TBMM'de Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında toplandı. Komisyonda, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ile dil ve konuşma güçlüğü alanında çalışan akademisyenler ve terapistler sunumlarını gerçekleştirdi. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Kadir Delibalta, muhtarların da engellilik konusunda eğitim alması gerektiğini vurgulayarak, "Engellilerin en büyük şikayeti onlara daha fazla kaldırım sunulması, daha yaşanabilir, daha rahat olacakları alanlar istiyorlar. Parklarda, yollarda, toplumun her yerinde çok çalışmalar yapıldı ama eksikler var. Bu konuda muhtarlarımızın da eğitim alması, çalıştay şeklinde bilgilendirmeler yapılmasını istiyoruz. Engelliler için yapılacak ne varsa göreve hazırız" dedi.

'ÜLKEMİZİN ŞU ANKİ GERÇEĞİ, GERİATRİK BİR NÜFUSUMUZ VAR'

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkçı ise dil ve konuşma güçlüğüne ilişkin, "Tanıyı koymak tek başına yeterli değil. Bireyle beraber mutlaka eşlik eden birisi oluyor, birinden destek alması gerekiyor. O kişilerin de bilgilendirilmesi ve doğru danışmanlık hizmetinin verilmesi gerekiyor. Maalesef bu süreç 'bugün bu tedaviyi, terapiyi uygula, yarına düzelecek' süreci değil, uzun soluklu süreç, zaman gerektiriyor. Hatta bazı bireylerde bu yetişkinlik döneminde de devam etmesi gerekiyor. Sadece çocukları düşünmememiz gerekiyor. Ülkemizin şu anki gerçeği, geriatrik bir nüfusumuz var ve bu vakalarla daha çok karşılaşacağız. Dil ve konuşma terapisi alanında mezun sayısının 3 bini aştı. Bizim istihdamda çok bir sıkıntımız yok aslında. Baktığınız zaman çok rağbet gören bir meslek sahibiyiz, istihdam oranımız özel eğitim öğretmenliği ve tıp mezunlarından sonra 3'üncü sırada. Ortalama iş bulma süremiz 2 ay kadar sürüyor. Mezun olan 2 ay sonra yerini bulup işine yerleşebiliyor. 28 üniversitenin 11'i devlet 17'si özel, vakıf üniversitesi. Her yıl 28 bölümden 1620 öğrenci mezun ediyoruz. Bunların iş bulduğunu var sayarsak ilerleyen zamanlarda bir sıkıntıya düşme durumumuz var. Yüzde 54 oranında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan arkadaşlarımız var" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Şaziye Seçkin Yılmaz, gelişimsel dil bozukluğunun gizli bir bozukluk olduğunu, yüzde 7 gibi bir oranla çok yaygınlaştığını ve 28 kişilik bir sınıfta 2 öğrencide gelişimsel dil bozukluğuna rastlandığını belirtti.