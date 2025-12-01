TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu İzmir'de Toplandı

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bölge İstişare Toplantısı İzmir'de gerçekleştirildi.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekiler, kentteki program kapsamında Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştırma ve Uygulama Merkezi ile özel eğitim meslek okullarını ziyaret etti.

Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda hizmet veren engelli esnafı da ziyaret eden Kasapoğlu daha sonra İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Bölge İstişare Toplantısı"na katıldı.

Kasapoğlu, toplantı öncesinde kendisini karşılayan İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu tarafından söylenen şarkılara eşlik etti.

Toplantıda konuşma yapan Kasapoğlu, 200'e yakın sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle doğrudan temas kurduklarını anlattı. Resmi ve gayriresmi buluşmalar gerçekleştirerek aileleri ve uzmanları dinlediklerini kaydeden Kasapoğlu, haftada en az 3 gün toplantı yaptıklarını ifade etti.

Kasapoğlu, engelli bireylere ilişkin kurulan her cümlenin önemli olduğunu belirterek, toplantıda erişilebilirlik, eğitim, istihdam ve sosyal destek olmak üzere 4 ana başlık üzerinde duracaklarını söyledi.

Engelli bireylerin karşılaştıkları sorunların il bazlı olarak farklılık arz edebildiğini aktaran Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Kaldırımların niteliği, toplu taşıma, kamu binaları, sosyal yaşam alanları, belediye hizmetleri, yerel hizmetlere erişim... Bunların her biri, engelli bir erişimin var olabilmek ile dışarıda kalmak arasındaki bir çizgiyi ifade ediyor. Biz o çizginin ortadan kalkması için bir aradayız. Çünkü erişilebilirlik, bir hak meselesi. Bu hakka dair tespitleri hep birlikte dinleyeceğiz. Özel eğitimden kaynaştırma süreçlerine, RAM'ların (rehberlik ve araştırma merkezi) kapasitesinden öğretmen eğitimlerine kadar geniş bir alanda sahadan gelen tüm verileri değerlendirmek istiyoruz. Bu işin en önemli paydaşı ailelerimiz. Onların öz gücü, onların çabası. Onların hangi alanlarda karşılaştıkları sıkıntılar var? Onları bizzat ailelerimizden duymak istiyoruz."

Komisyon olarak istihdam alanının, en çok veri toplanılan alanlardan biri olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, doğru yerleştirme, makul düzenlemeler, kota uygulamalarının sahadaki karşılığı, geçiş süreçleri gibi konuların çalışma alanının içerisinde olduğunu vurguladı.

Tarım, sanayi, turizm, hizmet sektöründe engelli bireylerin istihdamını da konuşacaklarına değinen Kasapoğlu, "Evden çalışma, dijital iş modelleri gibi yeni imkanların bölgedeki uyarlanma tarzını konuşacağız. Bireylerimizin her türlü imkana bağımsız bir şekilde erişmesini tespit etmek, erişmesini mümkün kılmak, esas amacımız bu. O yüzden yaşamın pek çok parametreyi içinde barındırdığı bütünleşik bir alan olduğunu bilerek, bunun engelliler için de böyle olduğunu bilerek hareket etmek durumundayız. Ulaşım, barınma, sosyal hayat, psikososyal destek, sağlık tüm bu alanlar birbirine bağlı. Komisyon raporumuzun sadece bir dosya, bir cilt, kitap olmasına ve arşivde tozlanmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu rapor hep birlikte üreteceğimiz bir rapor olacak. Bu rapor sahadaki temaslarımızdan, sizlerden doğacak." diye konuştu.

Çalışmanın, partiler üstü bir çalışma olduğuna işaret eden Kasapoğlu, engelli bireylerin hayatına dokunan hiçbir konuyu polemik malzemesi yapmadıklarını ve buna da izin vermeyeceklerini belirtti.

İzmir Valisi Süleyman Elban da kentteki nüfusun yüzde 5'ini engelli bireylerin oluşturduğunu, bunun da 260 bine karşılık geldiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 30 bin 627 kişinin özel eğitimden yararlandığını aktaran Elban, "Erişilebilirlik konusunda hem kamu kurum kuruluşlarımız başta olmak üzere tüm eksiklikleri gidermek için sürekli denetimlerimiz ve çalışmalarımız devam ederken hem de bu denetimlerde aksayan, uymayan yerler var ise onlarla ilgili de yasal müeyyideler neyse onları da uyguluyoruz." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise engelli hizmetlerine yönelik 7 ana amaçta 22 hedefte, 90 eylem belirlediklerini bildirdi.

Toplantı, engelli bireylere söz verilmesinin ardından sona erdi.