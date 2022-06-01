TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Basın Kanunu Teklifi İçin Toplandı. Muhalefetin Anayasaya Aykırılık Önergeleri Reddedildi - Haberler

Tbmm Dijital Mecralar Komisyonu, AKP ve MHP'nin basına yönelik yeni yaptırımlar öngören Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. CHP ve HDP milletvekilleri, Anayasa'nın düşünce, ifade ve basın özgürlüğüyle ilgili hükümlerine aykırı olduğununu belirttikleri teklifin TBMM İçtüzüğü gereği müzakeresine geçilmeden reddedilmesi yönünde ayrı ayrı önerge verdi. Önergeler, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AKP ve MHP'nin 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Kanun Teklifi'ni tali olarak görüşmek üzere AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Yayman, dezenformasyon konusunda farklı fikirler olmasına rağmen hukuksal bir çalışmanın yapılması konusunda ortak bir talep olduğunu söyleyerek, "Hatalarımız varsa geri döneriz. Hem bireysel özgürlükleri koruyan çerçeve hem de devletimizin düzenini güvence altına alacak bir düzenleme olması talebiyle görüşmelerimiz oldu" dedi. Konuyu ele alırken Avrupa Birliği'ni örnek alarak çalışma yürüttüklerini söyleyen Yayman, cinsel istismar, ırkçılık, siber faşizm, ergen mobbingi, istismar, nefret suçu, ötekileştirme ve buna benzer kavramlar konusunda hassasiyet geliştirdiklerini ifade etti. Yayman, "Biz dezenformasyon yapılmasına karşıyız. Dezenformasyon meselesi siyaset üstü, partiler üstü meseledir" yorumu yaptı.

CHP VE HDP, 'ANAYASA'YA AYKIRILIK ÖNERGESİ VERDİ

CHP ve HDP milletvekilleri, görüşmelere geçilmeden önce söz isteyerek, teklifin Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade etti. CHP ve HDP, TBMM İçtüzüğü'nde yer alan "Komisyonlar, kendilerine havale edilen tekliflerin ilk önce Anayasa'nın metin ve ruhuna aykırı olup olmadığını tetkik etmekle yükümlüdürler. Bir komisyon, bir teklifin Anayasa'ya aykırı olduğunu gördüğü takdirde gerekçesini belirterek maddelerin müzakeresine geçmeden reddeder" hükmünün uygulanması için ayrı ayrı önerge sundu.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, kanun teklifi hazırlanırken konunun paydaşlarından görüş alınmadığı yönünde eleştiride bulundu. Koç, "Dünyada 138 ülke arasında 117. sırada yer alan bir yargı sisteminden bahsediyoruz. Teklif gerek düşünce gerek basın hürriyeti konusundan Anayasa'ya aykırı olacaktır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Adıgüzel, teklifin geniş zamanlı değerlendirilmesi için alt komisyon kurulması için önerge verdi. Adıgüzel, "Teklif, AKP'nin torba yapma biçimiyle, kapalı kapılar ardında hazırlandı, sonra ortaklarıyla değerlendirildi. Avrupa'dan örnekler verdiniz. Bu yasaların yapım sürece yıllarca sürdü... Sadece saraydan şekillenen ama meslek örgütlerinin, siyasetçilerin dinlenmediği teklif var. Yüzlerce yasa geçti böyle, düzeltmekten yorulduk" eleştirisi yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu da teklif maddelerinin Anayasa'yı ihlal ettiğini belirterek, "Sorun karşı çıkmak değil, ortak arayışta bulunmamaktır. Elden geldiğince keyfi müdahaleler olmayacak şekilde düzenleme yapmamız gerekmektedir" dedi. Kaboğlu, Türk Ceza Kanunu'na "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun eklendiği belirterek, teklif içinde en çok tartışılan 29. madde için "Burada yer alan ifadeler Anayasa sınırlarının çok ötesinde. Çoğu kez öznel değerlendirmeleri beraberinde getirecek düzenleme tarzı" değerlendirmesi yaptı.

CHP ve HDP'nin 'Anayasa'ya aykırılık' önergesi ve Onursal Adıgüzel'in alt komisyon kurulması teklifi reddedildi.

Yayman, teklifi anlatması için teklif sahibi MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'a söz verdi. Yıldız, teklifin en çok tartışılan 29. madde hakkında "'Haber vermekle bu suç oluşmaz' diyor. Tasalanmanıza gerek yok" dedi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Ben tasalanmıyorum altı yıl yattım" yanıtı verdi.

ANKA / Güncel