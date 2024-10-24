TBMM'den Tüketicinin Korunması İçin Yeni Düzenlemeler

(ANKARA) - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Vergi Usul Kanunu'nda enflasyon düzeltmesine ilişkin değişikliklerin yer aldığı üç yeni madde eklenerek TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, bugün 14 maddelik Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan maddelerin görüşmeleri tamamlandı. Teklif, 3 yeni madde eklenerek kabul edildi.

Kanun teklifinin ilk iki maddesi geçen hafta yapılan görüşmelerde geri çekilmişti. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun gelirlerinin Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda düzenlenmesini öngören söz konusu maddelerin teklif metninden çıkarılmasıyla ilgili önergenin gerekçesinde "7524 sayılı kanunla yasalaşan madde hükmünün tekliften çıkarılması öngörülmektedir" denilmişti.

Kanun teklifine bugün üç yeni madde eklendi. Buna göre; Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle "Yapılmakta olan yatırımlara ilişkin harcamalarını tek düzen muhasebe şartları uyarınca 'yapılmakta olan yatırımlar' hesabında izleyen mükelleflerin enflasyon düzeltmesine tabi tuttukları bu hesaba ilişkin düzeltme farklarını dönem kazancıyla ilişkilendirmemeleri" öngörüldü.

Eklenen diğer bir maddeyle "Halihazırda geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar/zarar farkının, vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmayacağı mükellef grubuna, tasfiye ve iflas hallerindeki şirketler ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarının dahil edilmesi" hükmü getirildi.

Eklenen üçüncü maddeye göre de Samsun Tekkeköy'de Organize Sanayi Bölgesi kurulacak.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifi şu düzenlemeleri öngörüyor:

- Tüketici kredileri sözleşmelerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak Bankacılık Kanunu'yla uyum sağlanacak. Konut finansman sözleşmelerinin de uzaktan mesafeli yapılabilmesine yönelik uyum düzenlemesi yapılacak.

- Uzlaşma müessesesinin, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin hükümler için de uygulanmasına imkan tanınacak. Yurt içinde yerleşik pazar yerlerinin rekabet gücünün artırılması için destekleyici tedbirler alınacak. Yasaya aykırı olarak piramit satış sistemini başlatanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacak.

- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki kredi veren ile tüketiciler arasındaki sözleşmelerin şekil şartı, bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve tüketici kimliğinin doğrulanmasını içeren yöntemler yoluyla kurulabilmesine de imkan sağlayarak yeniden düzenlenecek. Buna göre, tüketici kredisi sözleşmesi yazılı veya mesafeli olarak kurulmadıkça geçerli olmayacak.

- Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin hesap, tüketicinin aksine yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi ile kapanacak. Aynı hükümler, konut finansmanı kuruluşu ile tüketiciler arasındaki sözleşmeler için de geçerli olacak. Ön ödemeli konut satışı bildirimlerindeki usulsüzlüklerde 6 milyon TL, diğer satış usulsüzlüklerinde 1 milyon TL ceza uygulanacak.