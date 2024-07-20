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TBMM'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümüne Kutlama

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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50.Yıl Dönümüne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, Kıbrıs Türk Halkı'nın Barış ve Özgürlük Bayramı kutlandı ve Kıbrıs Türkleri'nin bağımsız devletlerinin çatısı altında huzur ve güvenle yaşamaya devam edeceği vurgulandı.

(ANKARA) - TBMM genel Kurulu'nda kabul edilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50.Yıl Dönümüne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda onaylanarak kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan bildiride özetle şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Genel Kurul'nun 18.07.2024 tarihli 105'inci Birleşiminde Kıbrıs barş Harekat'nın 50. Yıl Dönümü dolayısıyla Kıbrıs Türk Halkı'nın Barış ve Özgürlük Bayramını kutluyoruz. Kıbrıs Türkleri sonsuza kadar bağımsız devletlerinin çatısı altında ve kendi bayraklarının gölgesinde barışi huzur ve güvenle yaşamaya devam edecektir"

Kaynak: ANKA / Güncel

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