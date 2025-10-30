TBMM'den İrlanda Ziyareti Açıklaması

(TBMM) - TBMM Başkanlığı, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İrlanda'ya bir ziyaret gerçekleştireceğine dair iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, ziyaretin Komisyon'un resmi çalışmalarıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığını, programın bir sivil toplum kuruluşunun daveti üzerine komisyon üyesi bazı milletvekillerinin tamamen şahsi inisiyatifleri ve kişisel takvimleri çerçevesinde planlandığını bildirdi.

TBMM Başkanlığı, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İrlanda'ya yönelik bir ziyaret gerçekleştireceğine dair iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İrlanda'ya yönelik bir ziyaret gerçekleştireceğine dair çeşitli iddialar gündeme gelmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki, söz konusu ziyaretin Komisyonumuzun resmi çalışmalarıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu programın, bir sivil toplum kuruluşunun daveti üzerine Komisyon üyesi bazı milletvekillerinin tamamen kendi şahsi inisiyatifleri ve kişisel takvimleri çerçevesinde planlandığı anlaşılmaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunulur."

Öte yandan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi bazı milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yarın Democratic Progress Institute'un davetlisi olarak bir programa katılmak ve süreçle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Kuzey İrlanda'ya gideceği öğrenildi. Heyetin gezisinin 3 Kasım'a kadar süreceği belirtildi.