TBMM'deki Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplandı

(TBMM) - TBMM'de, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun AK Parti'li üyeleri AK Parti Grup Başkanlığı'nda bir araya geldi. İmralı'ya giden heyette yer alan Hüseyin Yayman, toplantıya girerken gazetecilerin soruları üzerine, "Raporumuzu çalışacağız" dedi.

AK Parti'nin Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri AK Parti Grup Başkanlığı'nda toplandı. Komisyonun aldığı karar uyarınca 24 Kasım Pazartesi günü İmralı Adası'na giden heyette yer alan Hüseyin Yayman, toplantıya girerken gazetecilerin İmralı'ya yapılan ziyaretle ilgili sorularını yanıtlamadı. "Ayak üstü açıklama yapmıyoruz, bu konuda açıklama yok" diyen Yayman, "Bir bilgilendirme toplantısı mı olacak" sorusuna "Raporumuzu çalışacağız" karşılığını verdi.

İmralı ziyaretine ilişkin bilgi verip vermeyeceği sorusunun yinelenmesi üzerine Yayman, "Onunla ilgili açıklamalar yapmıyoruz. Size nezaketsizlik olmasın diye durdum. Bir açıklama yapmıyoruz" dedi.

Toplantı 2,5 saat sürdü.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 21 Kasım Cuma günü yapılan toplantısında, nihai raporun hazırlanması için komisyona katılan partilerin teklif ve görüşlerine ilişkin raporlarının, 28 Kasım Cuma günü akşamına kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istenmişti.