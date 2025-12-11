TBMM Genel Kurulu'nda Ak Parti ve CHP Arasında "Yolsuzluk" İddiaları Tartışmaya Neden Oldu

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Ak Parti ve CHP milletvekilleri arasında "yolsuzluk" iddiaları tartışma yarattı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Her türlü yolsuzluk ve hırsızlığın üzerine gittik ve gidiyoruz ancak kendi sıfatlarınızı ne grubumuza ne bakanlarımıza atamazsınız. Siz Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi her türlü hırsızlıktan, yolsuzluktan CHP'yi temizleyin, öyle gelin" demesi üzerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ne dedi? 'Asrın hırsızlığını yapan parti AK Parti' dedi. Yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık arıyorsanız aynaya bakın" yanıtını verdi.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından AK Parti Grubu ile CHP Grubu arasında gerginlik çıktı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, muhalefet sıralarından yöneltilen eleştiriler için, "Bakın, kimin haklı, kimin algıcı olduğunu milletimiz çok ama çok iyi biliyor" dedi. CHP Grubu'nun yolsuzluk iddialarını reddeden Akbaşoğlu, "Bu konuda her türlü yolsuzluk ve hırsızlığın üzerine gittik ve gidiyoruz ancak kendi sıfatlarınızı ne grubumuza ne bakanlarımıza atamazsınız" ifadelerini kullandı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ticaret Bakanı Bolat'ın verdiği yanıtı işaret ederek Akbaşoğlu'na, "Ortak mısın sen, kaçakçı mısın, nesin sen. Utan." sözleriyle tepki gösterdi. Ağbaba ayrıca, "AK Partililer, ortada bir yolsuzluk var, yolsuzluk. Ortada kaçakçılık var" diye konuştu.

Akbaşoğlu, "Önce, siz Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi her türlü hırsızlıktan, yolsuzluktan CHP'yi temizleyin, öyle gelin, öyle söyleyin" dedi. CHP sıralarından gelen tepkilerin ardından Akbaşoğlu, "Kendi sıfatlarını temizlesinler ve ortaya koysunlar, temizlensinler, ondan sonra söz söylesinler" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, "Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ne dedi? 'Asrın hırsızlığını yapan parti AK Parti' dedi. Sen bundan örnek aldın mı? Almadın. Şimdi bunu mu söylüyorsunuz? Yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık arıyorsanız aynaya bakın" diyerek Akbaşoğlu'na yanıt verdi. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise oturum sırasında Akbaşoğlu'na, "Siz kendinize bakın, kendinize" diyerek karşılık verdi.