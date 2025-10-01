TBMM Yeni Yasama Yılı Resepsiyonu

(TBMM) - TBMM'nin 28. Dönem dördüncü yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından resepsiyon verildi. Resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liderlerle Mermerli Salon'da bir araya gelerek sohbet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren CHP'liler bugün Genel Kurul'daki özel oturumda olduğu gibi resepsiyona da katılmadı.

TBMM'nin yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla Tören Salonu'nda TBMM Başkanlığınca resepsiyon verildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli resepsiyona en erken gelen lider olurken, Numan Kurtulmuş, saat 19.45 sıralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı ve beraber tören salonuna geçtiler. Erdoğan burada DEM Partililerin bulunduğu yöne ilerleyerek onlarla tek tek tokalaştı ve sohbet etti.

Erdoğan daha sonra MHP lideri Bahçeli ile MHP'li vekillerin bulunduğu masaya yöneldi. Burada Bahçeli ve MHP'lilerle bir süre sohbet eden Erdoğan, masaya şarkıcı Mustafa Keser'i de davet etti. Sohbete eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Bahçeli'yi yanına alarak yemek ikramının yapıldığı masalara yöneldi. Erdoğan Bahçeli'ye de sorarak garsonlardan servis istediği sırada Numan Kurtulmuş gelerek Mermerli Salon'da yemek için hazırlık yapıldığını söyledi. Bunun üzerine Erdoğan, Kurtulmuş, Bahçeli beraber Mermerli Salona geçti.

Daha sonra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğlulları, Tuncer Bakırhan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de Mermerli Salona geçti. Burada, Numan Kurtulmuş'un Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin bilgi verdiği, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da bir an önce yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi. Liderler yeni yasama yılı ile ilgili beklenti ve görüşlerini de dile getirdi. Erdoğan ve liderlerin buradaki sohbetleri yaklaşık yarım saat sürdü. Liderler salondan ayrılırken, görüşmelerinin iyi geçtiğini dile getirdi.

Resepsiyona İYİ Parti'den grup başkanvekilleri Turhan Çömez ve Buğra Kavuncu katıldı.

Şarkıcı Mustafa Keser'in "Aklımda fikrimde hep sen varsın" şarkısını seslendirdiği resepsiyonda, bazı bakanlar, TSK komuta kademesi, yabancı büyükelçiler, CHP dışındaki partilerin milletvekilleri, eski siyasiler ve diğer davetliler katıldı.