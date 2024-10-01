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TBMM'de Yeni Yasama Dönemi Resepsiyonu...

TBMM'de Yeni Yasama Dönemi Resepsiyonu...
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TBMM'de yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verilen resepsiyon, Başkan Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Tören Salonu'nda gerçekleştirildi.

(TBMM) - TBMM'de yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verilen resepsiyon, Başkan Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Tören Salonu'nda gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile katılmadı.

TBMM 28. Dönem 3.Yasama Yılı açılışı dolayısıyla düzenlenen törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile eşi Sevgi Kurtulmuş ev sahipliği yaptı.

Resepsiyona; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, kuvvet komutanları, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, YSK Başkanı Ahmet Yener, milletvekilleri,Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Milli atıcı Yusuf Dikeç ve İbrahim Tatlıses ile davetliler katıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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