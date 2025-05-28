TBMM'de Trafik Cezalarında Artış Öngörülüyor

(TBMM) - TBMM Adalet Komisyonu'nda Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri sürüyor. Trafik cezalarında artış öngören teklife ilişkin söz alan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Hedeflerde gördüğümüz, trafik para cezasından 55 milyar lira bekleniyor. Büyüklüğe baktığımız zaman ki bunun üzerinde bir tahsilat gerçekleşecek, bir sürü bakanlığın bütçesinden daha fazla bir gelirden bahsediyoruz. Örneğin Ticaret Bakanlığında 56 milyarlık bir bütçe büyüklüğü var, Dışişleri Bakanlığında 39 milyar, Enerji Bakanlığında 45 milyar, Kültür ve Turizm Bakanlığında da 53 milyar" diye konuştu.

TBMM Adalet Komisyonu'nda 34 maddeden oluşan 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri başladı. Komisyon toplantısında söz alan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay şunları söyledi:

"Cezalarda çok ciddi artışlar söz konusu. 2025 yılında 12.8 trilyon lira kamu geliri hedefleniyor. 2025 Nisan sonu itibariyle de 4.2 trilyon kamu harcaması olmuş, 3.3 trilyon da vergi geliri oluşmuş. Hedeflerde gördüğümüz, trafik para cezasından 55 milyar lira bekleniyor. Büyüklüğe baktığımız zaman ki bunun üzerinde bir tahsilat gerçekleşecek, bir sürü bakanlığın bütçesinden daha fazla bir gelirden bahsediyoruz. Örneğin Ticaret Bakanlığında 56 milyarlık bir bütçe büyüklüğü var, Dışişleri Bakanlığında 39 milyar, Enerji Bakanlığında 45 milyar, Kültür ve Turizm Bakanlığında da 53 milyar...

"Trafik cezalarındaki tahsilat tahakkuk oranı yüzde 60.5'den yüzde 30.6'ya inmiş"

Nisan 2025 sonu itibariyle 21 milyarlık bir trafik cezası tahsilatı görünüyor. Bu 2024'le karşılaştırıldığında tahsilat tahakkuk oranında geriye gidiş var. Yani 2024'te 43 milyar lira tahsilat olmuş, tahakkuk eden 72.1 milyarmış. Yüzde 60.5'ken tahsilat tahakkuk oranı, en son yüzde 30.6'ya inmiş. Siz tahakkuk tahsilat miktarının artmasını ve caydırıcılık özelliğiyle de trafik cezalarıyla ilgili işte ölüm ve yaralanmaları engellemeye çalışıyorsunuz.

"Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi almamız gerekirken bu uygulama yok"

Bir asgari ücretliye göre baktığımız zaman bu cezaların ödenebilmesiyle ilgili hakikaten sıkıntılar var. Vergi yükü almış başını gitmiş. Dolaylı dolaysız vergiler ayrımında yüzde 65'lik oran en son nisan sonu itibariyle yüzde 70'e çıkmış. Yani az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi almamız gerekirken bu uygulama yok. Ben bu cezalarda da aynı durumu göreceğim. Buradaki rakamlara baktığımız zaman bu tempoyla giderse 63 milyarlık bir trafik cezası tahsilatı olması lazım. Vergi gelirlerine oranladığımız zaman da bütçe açısından da binde beşe tekabül eden bir rakam. Yani; iki kat artarsa 120 milyarlık bir tutar o da binde 9, yüzde bire gelir; 3 kat arttığını düşünürseniz de 180 milyona ulaştığı zaman da yüzde bir buçuğa buçuğa gelir. Yani çok ciddi tutarlar.

"Bütçe açığının yüzde 82'si faiz giderinden kaynaklanıyor, bizim buna çözüm bulmamız lazım"

Burada kronik problem, ülkemizde bütçe açığı. Nisan sonu itibariyle 885.5 milyar lira. 1 trilyon 931 milyarlık bütçe açığı hedefi varken şu anda zaten onun çok büyük bir bölümü yüzde 47'si gerçekleşmiş durumda. Bu tempoyla giderse de 2.6 trilyon olacak. 724 milyar faiz gideri var. Bütçe açığının yüzde 82 faiz giderinden kaynaklanıyor. Bizim buna çözüm bulmamız lazım. Bu tür problemleri ortadan kaldırmamız lazım. Buradaki kanun teklifindeki maddelere baktığımız zaman anayasaya aykırı durumları zaten kıymetli vekiller izah etti. Bazı hususlara dikkat edilse zaten bu kanun tekliflerinin bu şekliyle burada görüşülmemesi gerekirdi.

"Fahiş fiyat ve stokçulukta cezalar 10 kat kadar arttı ama enflasyonun düşmesine sebep teşkil etmedi"

19.madde de kış lastiği uygulaması genişletiliyor. Tüm araçlara kış lastiği takılma zorunluluğu getiriyor. Buradaki cezalar da bir hayli arttırılıyor. Buradaki ceza tutarı da 6 bin TL. Bir asgari ücretli bunu nasıl ödeyecek. Biz asgari ücretin arttırılmasını beklerken maalesef yine sıkıntılı durumlarla karşılaşacağız. Bu uygulama perakende ticarette zaten denendi. Fahiş fiyat stokçuluk uygulamasıyla ilgili olarak cezalar 10 kat kadar arttı ama fiyatların aşağı gelmesini ve enflasyonun düşmesine sebep teşkil etmedi. Korkarım ki bu para cezaları caydırıcılık özelliği ile ilgili olarak devam ederken halkı biraz daha sıkıntıya sokabilir. Umarım anlatıldığı şekliyle ölüm sayısını ve yaralanma sayısını aşağı çeken bir düzenleme olur."